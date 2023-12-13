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Премьер-министр Камбоджи завершает официальную поездку во Вьетнам
Премьер-министр Хун Мане нанес визиты вежливости генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу и президенту Во Ван Тхыонгу, принял участие в официальной церемонии приветствия и провел переговоры с премьер-министром Фам Минь Тьинем, а также встретился с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
Вьетнамские лидеры приветствовали визит премьер-министра Хун Мане, заявив, что он внесет вклад в укрепление и создание новой вехи в отношениях между Вьетнамом и Камбоджей. Они также поздравили премьер-министра Хун Мане с избранием на пост премьер-министра Камбоджи и заместителя председателя Народной партии Камбоджи, а также с большими достижениями, которых Камбоджа добилась за последнее время.
Они подчеркнули, что Вьетнам последовательно проводит политику уважения и придания первостепенного значения "добрососедству, традиционной дружбе и всеобъемлющему сотрудничеству, а также долгосрочной устойчивости" с Камбоджей, дорожа традициями солидарности и взаимной поддержки в борьбе за национальную независимость в прошлом, а также в современном строительстве и развитии страны.
Премьер-министра Хун Мане подтвердил, что Камбоджа будет стоять плечом к плечу с Вьетнамом, чтобы защитить, сохранить, взрастить и развить двусторонние связи на новую высоту и передать их молодым поколениям.
Лидеры обеих стран пришли к консенсусу относительно стремления к увеличению двусторонней торговли до 20 миллиардов долларов США в будущем, а также поощрения и облегчения инвестиционной деятельности и делового сотрудничества предприятий с обеих сторон. Они приветствовали тесную координацию компетентных ведомств двух стран по поддержанию и укреплению пограничной линии мира, стабильности и развития, а также согласились продолжать сотрудничество для ускорения завершения оставшихся 16% работ по демаркации сухопутной границы и установке пограничных столбов.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Хун Мане стали свидетелями подписания трех меморандумов о взаимопонимании (MoU) между Министерством науки и технологий Вьетнама и Министерством промышленности, науки, технологий и инноваций Камбоджи, Торгово-промышленной палатой Вьетнама и Торговой палатой Камбоджи, а также Дипломатической академией Вьетнама и Национальным институтом дипломатии и международных отношений Камбоджи.
Они также посетили форум по продвижению торговли и инвестиций между Вьетнамом и Камбоджей и встретились со студентами Университета внешней торговли.