НОВОСТИ
Премьер-министр и Председатель Национального собрания встретились с руководителями органов печати
Обновление мышления и подходов
Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман отметил высокий уровень ответственности Национального собрания, Правительства и профильных ведомств, благодаря которому удалось обеспечить значительный объём законотворческой работы в последние годы. В ходе 7-й, 8-й, 9-й и 10-й очередных сессий Национального собрания XV созыва, его внеочередных сессий, а также первой сессии Национального собрания XVI созыва депутаты приняли 127 законов и 36 резолюций нормативно-правового характера.
По его словам, пресса также играет ведущую роль в защите идеологической основы Партии, противодействии ошибочным и враждебным взглядам, а также в расширении объёма и повышении качества официальной информации, способствуя формированию здоровой, гуманной и ответственной информационной среды.
Спикер парламента высоко оценил усилия редакций по обновлению мышления и методов работы, позволяющие сохранять конкурентоспособность в условиях быстро меняющегося медиапространства и проводимой организационной оптимизации. Средства массовой информации активно инвестируют в цифровые технологии, платформы данных и современные модели редакционной деятельности, одновременно уделяя внимание подготовке универсальных журналистов, способных успешно работать в условиях жёсткой конкуренции за внимание аудитории в цифровую эпоху.
Публикация большого количества эмоционально насыщенных и общественно значимых материалов способствовала укреплению поддержки населением курса Партии и политики государства, одновременно создавая широкие и демократичные площадки для общественного диалога. Многие журналистские материалы отличаются высокой исследовательской ценностью и глубоким аналитическим содержанием.
Говоря о перспективах, он призвал прессу активизировать информационное сопровождение ключевых политических направлений, прежде всего недавних посланий Генерального секретаря ЦК КПВ и Президента государства То Лама о развитии страны в новую эпоху, десяти стратегических резолюций Партии, а также двух столетних целей: достижения к 2030 году статуса развивающейся страны с уровнем дохода выше среднего и современной промышленностью, а к 2045 году - превращения Вьетнама в развитое государство с высоким уровнем дохода.
Председатель Национального собрания также призвал средства массовой информации уделять пристальное внимание деятельности Национального собрания и Правительства, оперативно доводить до сведения законодателей и органов исполнительной власти мнения, предложения и проблемы граждан и избирателей, способствуя тем самым повышению эффективности их работы.
По его словам, наряду с принятием Национальным собранием большого числа важных законов и резолюций Правительство, министерства и ведомства продолжат издавать директивы и подзаконные нормативные акты для их реализации на практике, превращая законодательные решения в конкретные действия и устраняя препятствия, сдерживающие развитие экономики, культуры и социальной сферы, а также деятельность граждан и предприятий.
Он подчеркнул, что пресса должна и впредь повышать качество кадрового состава, укрепляя политическую устойчивость журналистов, их профессиональную квалификацию, чувство ответственности и приверженность нормам профессиональной этики.
Он особо подчеркнул необходимость ускорения цифровой трансформации, внедрения технологий искусственного интеллекта и формирования профессиональных, гуманистически ориентированных и современных органов печати, способных обеспечивать информационный суверенитет страны в киберпространстве и содействовать развитию индустрии цифрового контента. По его словам, Закон о печати № 126, вступающий в силу 1 июля, станет важной правовой основой, которая позволит различным видам средств массовой информации развиваться более эффективно и в соответствии с требованиями современной медиаэкономики.
На страже идеологического и культурного фронта
Министр культуры, спорта и туризма Лам Тхи Фыонг Тхань сообщила, что на протяжении более чем столетия революционная пресса Вьетнама под руководством Партии неизменно выполняет свою передовую миссию на идеологическом и культурном фронте, сопровождая революционное дело страны на всех этапах её развития.
По её словам, органы печати, как и вся политическая система в целом, проходят процесс реорганизации, направленный на повышение компактности структуры и эффективности деятельности. В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 733 средства массовой информации, включая 98 газет, 597 журналов и 38 радио- и телерадиовещательных организаций, что на 189 единиц меньше по сравнению с предыдущим периодом.
В условиях, когда цифровые технологии, искусственный интеллект и социальные сети кардинально меняют информационное пространство, органам печати было рекомендовано неукоснительно придерживаться принципов достоверности и профессиональных стандартов журналистики, чтобы сохранять статус надёжного официального источника информации для общества.
Она предложила Правительству рассмотреть возможность введения специальных механизмов и мер поддержки для средств массовой информации, включая механизмы государственного заказа и поручения задач, что позволит редакциям укрепить свою самостоятельность и повысить качество контента. Министр также призвала продолжать уделять внимание вопросам социальной защиты журналистов в период реорганизации отрасли, обеспечивая необходимые условия для их жизни и работы, сохранения квалифицированных кадров и укрепления их долгосрочной приверженности профессии.
Руководители органов печати, в свою очередь, представили ряд практических предложений, касающихся информационной политики, распространения правовых знаний, а также освещения деятельности Национального собрания и Правительства.