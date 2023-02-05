НОВОСТИ Премьер-министр и его супруга посетят с официальными визитами Сингапур и Бруней 05/02/2023 Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама посетят с официальным визитом Республику Сингапур и Бруней-Даруссалам с 8 по 11 февраля. Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама посетят с официальным визитом Республику Сингапур и Бруней-Даруссалам с 8 по 11 февраля.Визиты состоятся по приглашению премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна и султана Государства Бруней-Даруссалам Хаджи Хассанала Болкиаха. ВИА/ИЖВ