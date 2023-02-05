Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Премьер-министр и его супруга посетят с официальными визитами Сингапур и Бруней

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама посетят с официальным визитом Республику Сингапур и Бруней-Даруссалам с 8 по 11 февраля.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама посетят с официальным визитом Республику Сингапур и Бруней-Даруссалам с 8 по 11 февраля.

Визиты состоятся по приглашению премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна и султана Государства Бруней-Даруссалам Хаджи Хассанала Болкиаха.

ВИА/ИЖВ

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