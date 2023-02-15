Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр: Использовать пространство для торгового и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и ЕС

Во второй половине дня 14 февраля в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял делегацию Делового совета ЕС-АСЕАН и Европейской бизнес-ассоциации во Вьетнаме (EuroCham) для обсуждения мер по развитию деловых отношений между Вьетнамом и ЕС.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял делегацию Делового совета ЕС-АСЕАН и Европейской бизнес-ассоциации. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
На встрече делегаты выразили радость по поводу того, что ЕС стал 5-м крупнейшим торговым партнером и 3-м крупнейшим экспортным рынком Вьетнама, а Вьетнам является крупнейшим торговым партнером ЕС в АСЕАН. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) является важной движущей силой для постоянного увеличения двусторонней торговли между Вьетнамом и ЕС, в 2022 году товарооборот достиг 62,4 млрд долларов США, увеличившись на 9,8% по сравнению с предыдущим годом.

Обе стороны уверены, что после вступления в силу Соглашения о защите инвестиций (EVIPA) у обеих сторон появится больше возможностей для торгового и инвестиционного сотрудничества. В настоящее время 12 из 27 стран-членов ЕС ратифицировали Соглашение EVIPA.

Выступая на встрече, премьер-министр Фам Минь Тьинь сообщил, что к концу 2022 года масштаб экономики Вьетнама оценивается в 409 миллиардов долларов США, доход на душу населения составляет около 4.100 долларов США, по масштабам торговли страна входит в группу 30 ведущих экономик с точки зрения международной торговли. На сегодняшний день Вьетнам подписал 15 соглашений о свободной торговле с более чем 60 странами и территориями, включая ЕС, и все больше диверсифицирует рынки, продукты и цепочки поставок.

В 2022 году сохранилась макроэкономическая стабильность, инфляция под контролем, основные балансы обеспечены, рост ВВП в 2022 году составил более 8%, импортно-экспортный оборот товаров достиг более 732 млрд долларов США, увеличившись на 9,5%, положительное сальдо торгового баланса составило более 11 млрд долларов США, реализованный капитал ПИИ достиг около 22,4 млрд долларов США, что является самым высоким показателем за последние 5 лет. До сих пор во Вьетнаме присутствовали инвесторы из 142 стран и территорий, реализуя более 36.400 проектов на общий уставный капитал более 440 миллиардов долларов США.

Г-н Йенс Рубберт, заместитель председателя Совета директоров Делового совета ЕС-АСЕАН, сообщил, что в состав делегации вошли более 50 руководителей крупных предприятий. Это первая миссия в 2023 году Делового совета ЕС-АСЕАН, демонстрирующая важность Вьетнама.

Г-н Йенс Рюбберт и г-н Ален Кани, президент EuroCham во Вьетнаме, подняли несколько вопросов и рекомендаций, касающихся политики в отношении оффшорной ветроэнергетики, национального морского пространственного планирования, планирования развития электроэнергетики VIII, дорожной карты по реформированию сектора здравоохранения, продления разрешений на работу для иностранцев…

Премьер-министр поблагодарил за высказанные мнения, свидетельствующие об ответственности и поддержке партнеров, предприятий и инвесторов. Глава Правительства подтвердил, что Вьетнам непоколебим в своей внешней политике независимости, опоры на собственные силы, диверсификации и многосторонности внешних связей, страна является другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества, полна решимости построить независимую и самодостаточную экономику в сочетании с широкой международной интеграцией, рассматривая внутреннюю силу как долгосрочную стратегию, а внешнюю силу как прорыв.

Премьер-министр подтвердил, что сектор экономики с иностранными инвестициями является важной составляющей экономики Вьетнама, правительство Вьетнама всегда защищает законные права и интересы инвесторов, уважает, поощряет и готово создать условия для долгосрочного развития этого сектора, для его сотрудничества и здоровой конкуренции с другими секторами экономики.

Премьер-министр также сказал, что Вьетнам обладает большим потенциалом и пространством для развития морской экономики. Политбюро издало резолюцию 36-NQ/TW в 2018 году о стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года с видением до 2045 года. Агентства активно развивают национальное морское пространственное планирование.

Что касается вопроса разрешений на работу, премьер-министр предложил предприятиям пока соблюдать действующие правила.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top