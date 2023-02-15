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Премьер-министр: Использовать пространство для торгового и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и ЕС
Обе стороны уверены, что после вступления в силу Соглашения о защите инвестиций (EVIPA) у обеих сторон появится больше возможностей для торгового и инвестиционного сотрудничества. В настоящее время 12 из 27 стран-членов ЕС ратифицировали Соглашение EVIPA.
Выступая на встрече, премьер-министр Фам Минь Тьинь сообщил, что к концу 2022 года масштаб экономики Вьетнама оценивается в 409 миллиардов долларов США, доход на душу населения составляет около 4.100 долларов США, по масштабам торговли страна входит в группу 30 ведущих экономик с точки зрения международной торговли. На сегодняшний день Вьетнам подписал 15 соглашений о свободной торговле с более чем 60 странами и территориями, включая ЕС, и все больше диверсифицирует рынки, продукты и цепочки поставок.
В 2022 году сохранилась макроэкономическая стабильность, инфляция под контролем, основные балансы обеспечены, рост ВВП в 2022 году составил более 8%, импортно-экспортный оборот товаров достиг более 732 млрд долларов США, увеличившись на 9,5%, положительное сальдо торгового баланса составило более 11 млрд долларов США, реализованный капитал ПИИ достиг около 22,4 млрд долларов США, что является самым высоким показателем за последние 5 лет. До сих пор во Вьетнаме присутствовали инвесторы из 142 стран и территорий, реализуя более 36.400 проектов на общий уставный капитал более 440 миллиардов долларов США.
Г-н Йенс Рубберт, заместитель председателя Совета директоров Делового совета ЕС-АСЕАН, сообщил, что в состав делегации вошли более 50 руководителей крупных предприятий. Это первая миссия в 2023 году Делового совета ЕС-АСЕАН, демонстрирующая важность Вьетнама.
Г-н Йенс Рюбберт и г-н Ален Кани, президент EuroCham во Вьетнаме, подняли несколько вопросов и рекомендаций, касающихся политики в отношении оффшорной ветроэнергетики, национального морского пространственного планирования, планирования развития электроэнергетики VIII, дорожной карты по реформированию сектора здравоохранения, продления разрешений на работу для иностранцев…
Премьер-министр поблагодарил за высказанные мнения, свидетельствующие об ответственности и поддержке партнеров, предприятий и инвесторов. Глава Правительства подтвердил, что Вьетнам непоколебим в своей внешней политике независимости, опоры на собственные силы, диверсификации и многосторонности внешних связей, страна является другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества, полна решимости построить независимую и самодостаточную экономику в сочетании с широкой международной интеграцией, рассматривая внутреннюю силу как долгосрочную стратегию, а внешнюю силу как прорыв.
Премьер-министр подтвердил, что сектор экономики с иностранными инвестициями является важной составляющей экономики Вьетнама, правительство Вьетнама всегда защищает законные права и интересы инвесторов, уважает, поощряет и готово создать условия для долгосрочного развития этого сектора, для его сотрудничества и здоровой конкуренции с другими секторами экономики.
Премьер-министр также сказал, что Вьетнам обладает большим потенциалом и пространством для развития морской экономики. Политбюро издало резолюцию 36-NQ/TW в 2018 году о стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года с видением до 2045 года. Агентства активно развивают национальное морское пространственное планирование.
Что касается вопроса разрешений на работу, премьер-министр предложил предприятиям пока соблюдать действующие правила.