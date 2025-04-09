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Премьер-министр Испании Педро Санчес начинает официальный визит во Вьетнам

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Ханой 8 апреля вечером, начав свой официальный визит во Вьетнам по приглашению своего вьетнамского коллеги Фам Минь Тьиня.
  Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в международный аэропорт Нойбай в Ханое. Фото: ВИA  
Премьер-министра Педро Санчеса сопровождает высокопоставленная делегация, в которую входят министр иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Хосе Мануэль Альбарес Буэно, министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Луис Планас Пучадес, посол Испании во Вьетнаме Кармен Кано де Ласала; государственный секретарь по вопросам экономики и G20 в канцелярии премьер-министра Испании Мануэля де ла Роча Васкеса; государственный секретарь по вопросам торговли Ампаро Лопес Сеновилья; генеральный секретарь по иностранным делам в канцелярии премьер-министра Эмма Апаричи Васкес де Парга и другие.

В международном аэропорту Нойбай делегацию встретили министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, посол Вьетнама в Испании Доан Тхань Шонг и другие.

В преддверии визита испанский премьер-министр назвал Вьетнам магнитом для иностранных инвестиций, отметив, что испанские компании и лидеры в области инфраструктуры и возобновляемых источников энергии получат широкие возможности для развития бизнеса во Вьетнаме на основе Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом.

В недавнем интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИA) посол Вьетнама в Испании Доан Тхань Шонг назвал этот визит важной вехой - это первый визит испанского премьер-министра с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1977 году и первый визит на высоком уровне после поездки короля Хуана Карлоса и королевы Софии в 2006 году.

Доан Тхань Шонг назвал этот визит доказательством прочных связей во многих сферах, от политики до экономики, торговли и инвестиций, культуры, обороны, безопасности, образования и транспорта. Время визита особенно значимо, поскольку он состоится вскоре после того, как две страны отпраздновали 15-летие установления стратегического партнерства в 2024 году, и в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений в 2027 году.

Посол Испании во Вьетнаме Кармен Кано де Ласала отметила новаторскую роль Испании как первой страны ЕС, подписавшей Стратегическое партнерство с Вьетнамом в 2009 году, и одной из первых стран, ратифицировавших Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом. Это четко отражает желание полностью использовать неиспользованный потенциал двустороннего партнерства, сказала она.

По словам дипломата, в ходе визита планируется подписать соглашения о сотрудничестве в области инвестиций, сельского хозяйства, политических консультаций, культуры и спорта, а также о сотрудничестве между дипломатическими академиями. Испанская сторона пообещала поднять двусторонние отношения на новую высоту, добавила она.

ВИА/ИЖВ

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