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Премьер-министр Испании завершил визит во Вьетнам

Премьер-министр Испании Педро Санчес покинул Хошимин 10 апреля во второй половине дня, завершив свой трехдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и его испанский коллега Педро Санчес. Фото: ВИA  
Во время своего пребывания во Вьетнаме премьер-министр Педро Санчес почтил память президента Хо Ши Мина в его мавзолее и возложил венок к Монументу героям и павшим бойцам на улице Бакшон.

Генеральный секретарь партии То Лам и президент Лыонг Кыонг устроили приемы для премьер-министра Педро Санчеса. Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на церемонии приветствия, провел переговоры и совместную пресс-конференцию, стал свидетелем подписания документов о сотрудничестве между двумя странами, а также устроил банкет в честь премьер-министра Педро Санчеса. Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман встретился с премьер-министром Педро Санчесом.

В ходе встреч и переговоров вьетнамские лидеры приветствовали визит премьер-министра Педро Санчеса и высокопоставленной делегации Испании, отметив, что это первая поездка во Вьетнам главы испанского правительства с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1977 году.

Они выразили уверенность, что этот визит откроет новый этап развития и поднимет вьетнамско-испанское стратегическое партнерство на новую высоту.

Премьер-министр Испании подтвердил, что Вьетнам является одним из приоритетных партнеров Испании в Юго-Восточной Азии, и согласился с необходимостью поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Для раскрытия потенциала и силы двух стран и дальнейшего углубления двусторонних отношений обе стороны договорились увеличить количество визитов и контактов на высоком уровне, а также расширить сотрудничество в области обороны и безопасности, особенно в сфере подготовки вьетнамских офицеров, оборонной промышленности, миротворческих операций ООН, урегулирования последствий войны, кибербезопасности, борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью и нелегальной миграцией.

Они договорились эффективно реализовывать и использовать возможности Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), углублять сотрудничество в области обороны и безопасности, культуры, спорта и туризма, сотрудничества между населенными пунктами, обменов между людьми, образования и подготовки кадров, особенно в области подготовки высококачественных кадров в таких областях, как туризм, полупроводниковая промышленность, наука и технология.

Вьетнамские лидеры поблагодарили испанского премьера за то, что он призвал оставшиеся страны-члены ЕС в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), а также побудил Европейскую комиссию снять предупреждение «желтая карточка ННН» с вьетнамского экспорта морепродуктов.

В ходе визита обе стороны выпустили совместное заявление по итогам официального визита премьер-министра Педро Санчеса во Вьетнам.

В рамках визита премьер-министр Педро Санчес и испанская делегация также посетили и провели рабочие встречи в Хошимине.

ВИА/ИЖВ

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