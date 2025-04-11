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Премьер-министр Испании завершил визит во Вьетнам
Генеральный секретарь партии То Лам и президент Лыонг Кыонг устроили приемы для премьер-министра Педро Санчеса. Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на церемонии приветствия, провел переговоры и совместную пресс-конференцию, стал свидетелем подписания документов о сотрудничестве между двумя странами, а также устроил банкет в честь премьер-министра Педро Санчеса. Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман встретился с премьер-министром Педро Санчесом.
В ходе встреч и переговоров вьетнамские лидеры приветствовали визит премьер-министра Педро Санчеса и высокопоставленной делегации Испании, отметив, что это первая поездка во Вьетнам главы испанского правительства с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1977 году.
Они выразили уверенность, что этот визит откроет новый этап развития и поднимет вьетнамско-испанское стратегическое партнерство на новую высоту.
Премьер-министр Испании подтвердил, что Вьетнам является одним из приоритетных партнеров Испании в Юго-Восточной Азии, и согласился с необходимостью поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
Для раскрытия потенциала и силы двух стран и дальнейшего углубления двусторонних отношений обе стороны договорились увеличить количество визитов и контактов на высоком уровне, а также расширить сотрудничество в области обороны и безопасности, особенно в сфере подготовки вьетнамских офицеров, оборонной промышленности, миротворческих операций ООН, урегулирования последствий войны, кибербезопасности, борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью и нелегальной миграцией.
Они договорились эффективно реализовывать и использовать возможности Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), углублять сотрудничество в области обороны и безопасности, культуры, спорта и туризма, сотрудничества между населенными пунктами, обменов между людьми, образования и подготовки кадров, особенно в области подготовки высококачественных кадров в таких областях, как туризм, полупроводниковая промышленность, наука и технология.
Вьетнамские лидеры поблагодарили испанского премьера за то, что он призвал оставшиеся страны-члены ЕС в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), а также побудил Европейскую комиссию снять предупреждение «желтая карточка ННН» с вьетнамского экспорта морепродуктов.
В ходе визита обе стороны выпустили совместное заявление по итогам официального визита премьер-министра Педро Санчеса во Вьетнам.
В рамках визита премьер-министр Педро Санчес и испанская делегация также посетили и провели рабочие встречи в Хошимине.