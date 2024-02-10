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Премьер-министр инспектировал дежурную ситуацию крупных медиа-агентств в преддверии Тэта

Премьер-министр инспектировал дежурную ситуацию крупных медиа-агентств в преддверии Тэта
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь посещает руководителей и сотрудников Вьетнамского информационного агентства. Фото: ВИA  
Посетив Вьетнамское информационное агентство (ВИA), он высоко оценил отношение к работе должностных лиц, репортеров и редакторов ВИА по всей стране и за рубежом, которые своевременно предоставляют информацию партии, государству и народу.

Глава правительства напомнил им обеспечить бесперебойную информационную связь между ВИA и международными информационными агентствами во время Tэт, а также связь с репортерами ВИA, чтобы ознакомить аудиторию с атмосферой Tэт по всей стране.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил ВИА сосредоточиться на цифровой трансформации, уделяя при этом должное внимание модернизации инфраструктурных систем и подготовке человеческих ресурсов, а также эффективному и творческому построению разнообразных каналов подачи информации, чтобы лучше обслуживать аудиторию внутри и за пределами страны.

Он подчеркнул необходимость того, чтобы ВИА обеспечивала миру лучшее понимание Вьетнама и усилий страны по заботе о населении. Необходимо поддерживать тесную координацию между внутренними новостями и новостями иностранных служб, чтобы обеспечить полные, честные, объективные и отобранные новости, создающие новую атмосферу, новые мотивации и новые успехи для страны.

Так как ВИА является национальным информационным агентством с богатыми традициями, оно должно развивать их и продолжать выполнять все поставленные перед ним задачи, - заявил премьер-министр.

Посетив радиостанцию "Голос Вьетнама" (VOV), премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил ее пропагандировать правила безопасности во время Тэта, чтобы обеспечить всем людям счастливый, безопасный и здоровый праздник.

VOV выделило около 250 репортеров и сотрудников для работы во время Тэта.

Он попросил телеканал VOV освещать дух защиты национального суверенитета, территориальной целостности, национальных морей и островов, а также атмосферу Тэта населения.

В частности, он должен способствовать обучению людей правилам дорожного движения, а также другим законам, сказал он.

Осмотрев дежурную ситуацию на Вьетнамском телевидении (VTV), премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил серьезную рабочую атмосферу руководителей и сотрудников VTV, обеспечивающих работу всех каналов.

Телевидение должно осознавать свою важную роль и вкладывать больше средств в свои программы, чтобы лучше обслуживать аудиторию и способствовать национальному развитию, сказал он и напомнил, что ему следует ускорить цифровую трансформацию и больше инвестировать в развитие человеческих ресурсов.

Во время праздника Тэт телеканал VTV должен предоставлять массовому населению рекомендации по безопасности, чтобы обеспечить здоровый и теплый Тэт для всех.

По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил подарки и выразил новогодние пожелания чиновникам, репортерам и редакторам трех учреждений, которые работают в последний день года.

ИЖВ/ВИА

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