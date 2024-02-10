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Премьер-министр инспектировал дежурную ситуацию крупных медиа-агентств в преддверии Тэта
Глава правительства напомнил им обеспечить бесперебойную информационную связь между ВИA и международными информационными агентствами во время Tэт, а также связь с репортерами ВИA, чтобы ознакомить аудиторию с атмосферой Tэт по всей стране.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил ВИА сосредоточиться на цифровой трансформации, уделяя при этом должное внимание модернизации инфраструктурных систем и подготовке человеческих ресурсов, а также эффективному и творческому построению разнообразных каналов подачи информации, чтобы лучше обслуживать аудиторию внутри и за пределами страны.
Он подчеркнул необходимость того, чтобы ВИА обеспечивала миру лучшее понимание Вьетнама и усилий страны по заботе о населении. Необходимо поддерживать тесную координацию между внутренними новостями и новостями иностранных служб, чтобы обеспечить полные, честные, объективные и отобранные новости, создающие новую атмосферу, новые мотивации и новые успехи для страны.
Так как ВИА является национальным информационным агентством с богатыми традициями, оно должно развивать их и продолжать выполнять все поставленные перед ним задачи, - заявил премьер-министр.
Посетив радиостанцию "Голос Вьетнама" (VOV), премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил ее пропагандировать правила безопасности во время Тэта, чтобы обеспечить всем людям счастливый, безопасный и здоровый праздник.
VOV выделило около 250 репортеров и сотрудников для работы во время Тэта.
Он попросил телеканал VOV освещать дух защиты национального суверенитета, территориальной целостности, национальных морей и островов, а также атмосферу Тэта населения.
В частности, он должен способствовать обучению людей правилам дорожного движения, а также другим законам, сказал он.
Осмотрев дежурную ситуацию на Вьетнамском телевидении (VTV), премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил серьезную рабочую атмосферу руководителей и сотрудников VTV, обеспечивающих работу всех каналов.
Телевидение должно осознавать свою важную роль и вкладывать больше средств в свои программы, чтобы лучше обслуживать аудиторию и способствовать национальному развитию, сказал он и напомнил, что ему следует ускорить цифровую трансформацию и больше инвестировать в развитие человеческих ресурсов.
Во время праздника Тэт телеканал VTV должен предоставлять массовому населению рекомендации по безопасности, чтобы обеспечить здоровый и теплый Тэт для всех.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил подарки и выразил новогодние пожелания чиновникам, репортерам и редакторам трех учреждений, которые работают в последний день года.