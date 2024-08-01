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Премьер-министр Индии председательствовал на официальной церемонии приветствия вьетнамского коллеги
Этот государственный визит является первой поездкой премьер-министра Фам Минь Тьинь в Индию в качестве главы вьетнамского правительства и первым визитом вьетнамского премьера в Индию за последнее десятилетие.
Цель поездки - укрепить политическое доверие и углубить многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Индией, продвигая их всеобъемлющее стратегическое партнерство к ощутимым и эффективным результатам в различных областях, включая политику, дипломатию, безопасность, оборону, экономику, торговлю и инвестиции.
Поездка также дает возможность обеим странам поделиться своими позициями по региональным и международным вопросам безопасности и стратегии, подтвердив свою взаимную поддержку на многосторонних форумах, представляющих общий интерес.
Также утром 1 августа премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация возложили венок в память о Махатме Ганди в мемориальном комплексе Радж Гхат в Нью-Дели.
В гостевой книге премьер-министр Фам Минь Тьинь написал, что идеология Ганди - «великой души» индийского народа - будет вечно звучать как вечная симфония в сердцах и умах народов Индии, Вьетнама и других стран мира.