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Премьер-министр Индии председательствовал на официальной церемонии приветствия вьетнамского коллеги

В первой половине дня 1 августа в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди председательствовал на официальной церемонии приветствия премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в президентском дворце.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди на официальной церемонии приветствия первого в президентском дворце в Нью-Дели утром 1 августа. Фото: ВИA  
На церемонии в исполнении военного оркестра прозвучали национальные гимны обеих стран, после чего премьер-министр Фам Минь Тьинь обшел строй почетного караула индийских вооруженных сил. После этого премьер-министры двух стран представили друг другу членов своих делегаций.

Этот государственный визит является первой поездкой премьер-министра Фам Минь Тьинь в Индию в качестве главы вьетнамского правительства и первым визитом вьетнамского премьера в Индию за последнее десятилетие.

Цель поездки - укрепить политическое доверие и углубить многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Индией, продвигая их всеобъемлющее стратегическое партнерство к ощутимым и эффективным результатам в различных областях, включая политику, дипломатию, безопасность, оборону, экономику, торговлю и инвестиции.

Поездка также дает возможность обеим странам поделиться своими позициями по региональным и международным вопросам безопасности и стратегии, подтвердив свою взаимную поддержку на многосторонних форумах, представляющих общий интерес.

Также утром 1 августа премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация возложили венок в память о Махатме Ганди в мемориальном комплексе Радж Гхат в Нью-Дели.

В гостевой книге премьер-министр Фам Минь Тьинь написал, что идеология Ганди - «великой души» индийского народа - будет вечно звучать как вечная симфония в сердцах и умах народов Индии, Вьетнама и других стран мира.

ВИА/ИЖВ

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