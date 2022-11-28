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Премьер-министр: инвестировать во Вьетнам не только ради экономической выгоды, но и ради человеческого развития
GEFE 2022 проходит с 28 по 30 ноября с участием экспертов, студентов и политиков из Европы, Вьетнама и Юго-Восточной Азии. Основная цель GEFE 2022 — внести вклад вместе с Вьетнамом в выполнение его обязательств на COP26 и достижение целей развития, изложенных в Национальной стратегии зеленого роста на период 2021-2030 гг.
Выступая на мероприятии, премьер-министр сказал, что Вьетнам утвердил Национальную стратегию зеленого роста на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года. Он подчеркнул, что борьба с изменением климата и «зеленое» развитие — это работа не одной страны, а глобальная работа, ни одна страна не должна оставаться в стороне этого дела, которое призывает глобальную солидарность и мультилатерализм. Наряду с этим, это вопрос, который касается всего народа, поэтому он нужен в общем участии всего народа, рассматривая людей как центр и как субъект.
«Вся политика должна быть ориентирована на людей. Люди должны участвовать в разработке и реализовать политики. Люди знают, люди обсуждают, люди делают, люди проверяют, люди контролируют, люди получают бенефисы», — проанализировал премьер-министр.
По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, вместе с 150 странами Вьетнам взял на себя обязательство свести чистые выбросы к «нулю» к середине века, вместе с более чем 100 странами, участвует в Обязательстве по сокращению глобальных выбросов метана к 2030 году, с 140 странами присоединился в Глазгоской Декларации лидеров по лесам и землепользованию, вместе с 48 странами участвует в Глобальной декларации о переходе от угольной энергетики к чистой энергии, вместе со 150 странами участвует в Глобальной адаптационной коалиции.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что правительство Вьетнама будет продолжать улучшать инвестиционный климат, снижать производственные затраты для бизнеса, поощрять развитие «зеленой» экономики, замкнутого цикла, энергетического перехода и цифровой трансформации, содействовать государственно-частному сотрудничеству, диверсифицировать цепочки поставок, продуктов и рынков, поощрять инновации, обеспечивая политическую стабильность, общественный порядок и безопасность, создавая условия для социально-экономического развития.
Глава правительства сказал, что инвестиции во Вьетнам предназначены не только для экономической выгоды, но и для развития человеческого потенциала, ради вьетнамско-европейской дружбы, для поддержки вьетнамского бизнеса в развитии в духе "выиграть-выиграть", гармонизируя выгоды, разделяя риски.
До открытия Форума премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие делегаты перерезали ленточку, чтобы открыть выставку «Зеленая экономика» с участием сотен выставочных стендов 20 промышленных групп из европейских стран.
* Утром того же дня до посещения GEFE 2022 премьер-министр Фам Минь Тьинь принял г-на Алена Кани, президента Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham) и высших руководителей ведущих европейских корпораций, присутствовавших на GEFE 2022 .
Лидеры европейских экономических групп заявили, что Вьетнам обладает большим потенциалом для развития возобновляемых источников энергии. Предприятия готовы инвестировать миллиарды долларов в сектор ветроэнергетики Вьетнама. Крупные корпорации создали организацию для создания «более экологичной и ответственной» глобальной цепочки поставок. Предприятия подтвердили, что они будут сотрудничать и помогать Вьетнаму развивать экологичность и устойчивость.