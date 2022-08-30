Премьер-министр издал директиву о ряде решений по развитию рынка недвижимости

29 августа премьер-министр издал Директиву № 13/CT-TTg о ряде решений, способствующих безопасному, здоровому и устойчивому развитию рынка недвижимости.

29 августа премьер-министр издал Директиву № 13/CT-TTg о ряде решений, способствующих безопасному, здоровому и устойчивому развитию рынка недвижимости.

В Директиве четко указано, что власти всех уровней, отрасли, населенные пункты и бизнес-сообщества активно прилагают усилия для реализации постановлений партии и государства, положений закона, политики правительства в отношении рынка недвижимости, способствуя улучшению социально-экономической ситуации, обеспечению социальной безопасности и макроэкономической стабильности.

Рынок недвижимости играет очень важную роль в поддержании макроэкономической стабильности, сдерживании инфляции, обеспечении основных балансов и содействии росту. Однако помимо достигнутых положительных результатов, сектор недвижимости также сталкивается с множеством трудностей и неадекватных рисков. В частности, структура рынка недвижимости не является разумной, стоимость жилья все еще достаточно высока по сравнению с доходами населения, база данных информации о рынке недвижимости не синхронизирована, ненадежна и непрозрачна. Разработка проектов недвижимости в некоторых населенных пунктах идет не по плану, не соответствует потребностям рынка.

В целях преодоления вышеуказанных недостатков и несоответствий и дальнейшего содействия безопасному, здоровому и устойчивому развитию рынка недвижимости в ближайшее время премьер-министр поручил пересмотреть положения закона для решения неотложных и долгосрочных проблем в направлении создания здорового, подходящего и эффективного инструмента политики для обеспечения связи, безопасности и определенности между рынками капитала и рынком недвижимости, диверсификации источников капитала для рынка недвижимости; продвигая децентрализацию полномочий на всех уровнях, тщательно исследуя и предлагая пилотные механизмы и политику для создания новых движущих сил и импульсов для развития рынка недвижимости.

Премьер-министр также поручил населенным пунктам реализовать решения, способствующие развитию социального жилья, жилья для рабочих; сосредоточить внимание на реализации Постановления Правительства № 11/NQ-CP о Программе социально-экономического развития и восстановления, составить перечень проектов, пересмотреть земельный фонд, завершить юридические процедуры, выбрать инвесторов для реализации проектов социального жилья, жилья для работников индустриальных парков, ремонта и реконструкции старых многоквартирных домов в районе; координировать свои действия с провинциальным банком социальной политики при рассмотрении и обобщении потребностей индивидуальных и домашних клиентов, которые берут кредиты для покупки или аренды социального жилья, жилья для работников; контролировать, выявлять, предотвращать и строго пресекать нарушения при проведении аукционов на право землепользования в соответствии с законодательством.



