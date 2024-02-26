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Премьер-министр издал директиву о комплексном, быстром и устойчивом развитии туризма
В предстоящее время всем ведомствам, секторам, местностям, профессиональным ассоциациям и предприятиям в сфере туризма необходимо ответственно осуществлять Резолюцию Политбюро №08-NQ/TW и другие директивы Правительства, Премьер-министра для содействия развитию туризма Вьетнама в комплексном, быстром и устойчивом направлении.
Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам министерского уровня, правительственным учреждениям и народным комитетам провинций и городов центрального подчинения сосредоточиться на выполнении ряда ключевых задач, таких как формирование цепочки создания стоимости в сфере туризма, создание множества туристических предприятия с сильными брендами; укрепление соединения туристической инфраструктуры; рассмотрение возможности пилотной выдачи визы иностранным туристам у контрольно-пропускных пунктов; обеспечение качества обслуживания, уважение прав клиентов, равная и здоровая конкуренция; повышение осведомленности и ответственности перед обществом; активное участие в защите окружающей среды, сохранении и развитии национальной культурной самобытности.