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Премьер-министр издал директиву о комплексном, быстром и устойчивом развитии туризма

23 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал директиву №08/CT-TTg о комплексном, быстром и устойчивом развитии туризма.
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  
В Резолюции правительства №82/NQ-CP от 18 мая 2023 года определен девиз развития туризма – «уникальные продукты – профессиональные услуги – удобные и простые процедуры – конкурентоспособные цены – чистая и красивая обстановка окружающей среды – безопасное, цивилизованное, дружелюбное направление».

В предстоящее время всем ведомствам, секторам, местностям, профессиональным ассоциациям и предприятиям в сфере туризма необходимо ответственно осуществлять Резолюцию Политбюро №08-NQ/TW и другие директивы Правительства, Премьер-министра для содействия развитию туризма Вьетнама в комплексном, быстром и устойчивом направлении.

Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам министерского уровня, правительственным учреждениям и народным комитетам провинций и городов центрального подчинения сосредоточиться на выполнении ряда ключевых задач, таких как формирование цепочки создания стоимости в сфере туризма, создание множества туристических предприятия с сильными брендами; укрепление соединения туристической инфраструктуры; рассмотрение возможности пилотной выдачи визы иностранным туристам у контрольно-пропускных пунктов; обеспечение качества обслуживания, уважение прав клиентов, равная и здоровая конкуренция; повышение осведомленности и ответственности перед обществом; активное участие в защите окружающей среды, сохранении и развитии национальной культурной самобытности.

ВИА/ИЖВ

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