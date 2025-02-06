Премьер-министр заявил, что правительство намерено создать чистую и сильную партийную организацию

Первое заседание партийного комитета правительства на период 2020-2025 гг. в Ханое 5 февраля. Фото: ВИA





Участники заседания заслушали решения Политбюро о создании партийной организации правительства, назначениях в партийный комитет, постоянный бюро и руководство правительства.Они обсудили совершенствование аппаратов нижестоящих партийных организаций и комитетов, регламент работы партийного комитета правительства, задачи членов партийного комитета и его постоянного бюро, а также повестку дня на 2025 год. Была утверждена резолюция заседания.В своем выступлении премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является членом Политбюро и секретарем правительственного партийного комитета, отметил, что решения Политбюро, а также принятые на мероприятии положения, планы действий и задания служат важнейшим политическим фундаментом, позволяющим партийному комитету институционализировать пять организационных и операционных принципов партии, а также пять методов руководства в конкретные положения, определяющие функции, обязанности, полномочия, рабочие процессы и механизмы координации партийного комитета.Глава подчеркнул важность согласования руководства парткома правительства с руководящими принципами и указаниями ЦК партии, Политбюро и Секретариата для эффективной реализации правительственной программы 2025 года - дисциплины, ответственности, проактивности, своевременности, упорядоченности, эффективности, ускорения и прорыва.Он призвал партийный комитет оставаться верным миссии партии по руководству революцией, поддерживать тесную связь с народом и ставить интересы народа превыше всего. Премьер-министр также потребовал продолжать развивать теоретические представления о пути к социализму, социалистически ориентированной модели развития рыночной экономики, строительстве правового социалистического государства, национальной обороне, безопасности, внешней политике и других ключевых областях.Партийная организация правительства должна активно помогать развитию партийных теорий, потребовал он.Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал приложить усилия к созданию чистой и сильной партийной организации правительства, решительно бороться с любым сотрудником или членом партии, демонстрирующим деградацию политического мышления, морали или образа жизни, саморазвитие и самопреобразование, способствовать проверке и надзору для поддержания дисциплины, а также продвигать борьбу с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, способствуя укреплению доверия народа к партии и правительству.Необходимо также создать упорядоченный, эффективный и действенный правительственный аппарат, отвечающий требованиям новой эпохи, продолжил он, добавив, что партийная организация правительства должна усилить политические коммуникации и работу с общественностью, чтобы обеспечить общественный консенсус. Она должна решительно противостоять противоправным действиям и искажениям со стороны враждебных сил, обеспечивая своевременное реагирование на общественные проблемы.Подчеркнув важнейшую роль руководства в реализации политических задач, премьер-министр поручил партийному комитету неукоснительно выполнять резолюции партии и Национального собрания, в частности, резолюции о трех стратегических прорывах в области инфраструктуры, институционального совершенствования и развития человеческих ресурсов, а также шесть основных задач и 12 основных решений, изложенных в резолюции всевьетнамского партийного съезда 13-го созыва.Он отметил, что 2025 год является заключительным годом реализации пятилетнего плана 2021 - 2025 и знаменует собой крупные юбилеи страны. Это также время проведения всеуровневых партийных съездов в преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва и продолжения реструктуризации аппарата политической системы. С новыми обязанностями и активностью с начала года партийная организация правительства успешно выполнит задачи и поставленные цели, объединив усилия со всей страной, чтобы отлично выполнить обязательства на 2025 год с результатами лучше прошлогодних и вступить в новую эру.