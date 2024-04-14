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Премьер-министр запустил национальную кампанию по ликвидации временного, ветхого жиля для бедных домохозяйств

Решение жилищных проблем, с которыми сталкиваются малоимущие, является частью масштабной политики партии и государства, направленной на сокращение масштабов нищеты и стабилизацию жизни обездоленных.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает с речью на мероприятии. Фото: ВИA  
В первой половине дня 13 апреля в уезде Дабак провинции Хоабинь премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Центрального совета по вопросам соревнований и награждений, принял участие в церемонии, посвященной началу общенационального движения соревнований 2025 года под названием «Вся страна объединяет усилия для ликвидации временного и ветхого жилья».

На церемонии также присутствовали и.о. президента Вьетнама, первый зампредседателя Совета Во Тхи Ань Суан, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ), зампредседателя Совета До Ван Тьиен, руководители и представители министерств, ведомств и органов.

Решение жилищных проблем, с которыми сталкиваются малоимущие, является частью масштабной политики партии и государства, направленной на сокращение масштабов нищеты и стабилизацию жизни обездоленных. В период с 2000 по 2023 год было построено или отремонтировано более 1,7 миллиона домов для малоимущих семей и людей с трудной жизненной ситуацией.

Выступая на церемонии, премьер-министр Вьетнама подчеркнул, что это важное событие, имеющее глубокое гуманистическое значение, с целью конкретизации Резолюции ЦК КПВ 13-го созыва №42-NQ/TW от 24 января 2023 года о дальнейшем обновлении и повышении качества социальной политики.

Глава правительства предложил ведомствам всех уровней, секторам, населенным пунктам, органам, подразделениям, людям и предприятиям по всей стране продвигать активность, креативность, гибкость и ответственность перед обществом, с целью успешно выполнить задачу по ликвидации временного и ветхого жилья по всей стране к 2025 году.

По словам главы правительства в настоящее время более 315 000 домохозяйств, относящихся к категории бедных или почти бедных, все еще нуждаются в жилищной помощи.

Он выразил уверенность в том, что кампания, целью которой является строительство или реконструкция 170 000 домов к концу 2025 года, получит мощную поддержку общества.

Премьер-министр призвал к мобилизации ресурсов государства, общества, бизнеса и граждан и подчеркнул необходимость эффективных механизмов и политики, а также обеспечения качественного строительства, обслуживания нужных бенефициаров и обеспечения прозрачности и эффективности без коррупции и расточительства.

Кроме того, премьер-министр Фам Минь Тьинь рекомендовал создать фонд для ликвидации некачественных домов по всей стране.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что движение соревнований с его глубоким и благородным гуманитарным значением получит положительный отклик и поддержку со стороны организаций, отдельных лиц, всего общества, предприятий и всего народа, чтобы на всенациональной основе всеобъемлюще и единодушно помогать бедным людям.

На мероприятии несколько организаций, предприятий и частных лиц пообещали пожертвовать в общей сложности 336 миллиардов донгов (13,42 миллиона долларов США) - сумму, достаточную для строительства 6720 домов. При первом выделении средств приоритетное внимание будет уделено 40 провинциям с высоким уровнем бедности и значительным количеством непригодного для проживания жилья.

После церемонии премьер-министр Фам Минь Тьинь, руководители партии, государства, ОФВ и провинции Хоабинь посетили некоторые семьи, находящиеся в трудной ситуации, в уезде Дабак провинции Хоабинь, вручили им подарки и приняли участие в церемонии закладки первого камня их новых домов. Они также проверили ход реализации движения по ликвидации временных и ветхих домов после церемонии начала движения.

ИЖВ/ВИА

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