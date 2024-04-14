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Премьер-министр запустил национальную кампанию по ликвидации временного, ветхого жиля для бедных домохозяйств
На церемонии также присутствовали и.о. президента Вьетнама, первый зампредседателя Совета Во Тхи Ань Суан, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ), зампредседателя Совета До Ван Тьиен, руководители и представители министерств, ведомств и органов.
Решение жилищных проблем, с которыми сталкиваются малоимущие, является частью масштабной политики партии и государства, направленной на сокращение масштабов нищеты и стабилизацию жизни обездоленных. В период с 2000 по 2023 год было построено или отремонтировано более 1,7 миллиона домов для малоимущих семей и людей с трудной жизненной ситуацией.
Выступая на церемонии, премьер-министр Вьетнама подчеркнул, что это важное событие, имеющее глубокое гуманистическое значение, с целью конкретизации Резолюции ЦК КПВ 13-го созыва №42-NQ/TW от 24 января 2023 года о дальнейшем обновлении и повышении качества социальной политики.
Глава правительства предложил ведомствам всех уровней, секторам, населенным пунктам, органам, подразделениям, людям и предприятиям по всей стране продвигать активность, креативность, гибкость и ответственность перед обществом, с целью успешно выполнить задачу по ликвидации временного и ветхого жилья по всей стране к 2025 году.
По словам главы правительства в настоящее время более 315 000 домохозяйств, относящихся к категории бедных или почти бедных, все еще нуждаются в жилищной помощи.
Он выразил уверенность в том, что кампания, целью которой является строительство или реконструкция 170 000 домов к концу 2025 года, получит мощную поддержку общества.
Премьер-министр призвал к мобилизации ресурсов государства, общества, бизнеса и граждан и подчеркнул необходимость эффективных механизмов и политики, а также обеспечения качественного строительства, обслуживания нужных бенефициаров и обеспечения прозрачности и эффективности без коррупции и расточительства.
Кроме того, премьер-министр Фам Минь Тьинь рекомендовал создать фонд для ликвидации некачественных домов по всей стране.
Премьер-министр выразил уверенность в том, что движение соревнований с его глубоким и благородным гуманитарным значением получит положительный отклик и поддержку со стороны организаций, отдельных лиц, всего общества, предприятий и всего народа, чтобы на всенациональной основе всеобъемлюще и единодушно помогать бедным людям.
На мероприятии несколько организаций, предприятий и частных лиц пообещали пожертвовать в общей сложности 336 миллиардов донгов (13,42 миллиона долларов США) - сумму, достаточную для строительства 6720 домов. При первом выделении средств приоритетное внимание будет уделено 40 провинциям с высоким уровнем бедности и значительным количеством непригодного для проживания жилья.
После церемонии премьер-министр Фам Минь Тьинь, руководители партии, государства, ОФВ и провинции Хоабинь посетили некоторые семьи, находящиеся в трудной ситуации, в уезде Дабак провинции Хоабинь, вручили им подарки и приняли участие в церемонии закладки первого камня их новых домов. Они также проверили ход реализации движения по ликвидации временных и ветхих домов после церемонии начала движения.