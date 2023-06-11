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Премьер-министр запускает движение за построение обучающегося общества

10 июня премьер-министр Фам Минь Тьинь запустил движение построения обучающегося общества в период 2021–2030 годов.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь запустил движение «Вся страна строит обучающееся общество, содействует обучению на протяжении всей жизни в период 2023–2030 годов». Фото: ВИА  
Выступая на мероприятии, проведенном по случаю 75-летия призыва президента Хо Ши Мина к патриотическому соревнованию, премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является председателем Центрального совета по соревнованиям и награждению, подчеркнул прилежные традиции народа.

Напомнив слова президента Хо Ши Мина о том, что «обучение никогда не заканчивается», он подчеркнул, что учеба и образование определены как ключевая национальная политика.

По его словам, поощрение обучения и построение обучающегося общества привлекли большое внимание всего сообщества и стали широко распространенным движением по всей стране.

Подчеркнув расширение образовательного движения страны, особенно в отдаленных, приграничных, островных и населенных этническими меньшинствами районах, а также создание возможностей для обучения для всех людей всех возрастов, премьер-министр подчеркнул важную роль партийных комитетов и властей на всех уровнях, а также организаций, особенно Ассоциации поощрения обучения.

Он подчеркнул, что в быстро меняющемся мире, где глобализация и международная интеграция становятся популярными наряду с Четвертой промышленной революцией, обучение и совершенствование знаний и навыков является обязательным для всех.

По его словам, обучение на протяжении всей жизни стало глобальной тенденцией, отметив, что на сегодняшний день к инициативе «обучающихся городов» присоединились более 1.000 городов по всему миру.

В целях более активного строительства обучающегося общества глава правительства обратился к партийным комитетам и администрации всех уровней, а также к министерствам, общественно-политическим организациям, ассоциациям и всему обществу с просьбой и впредь эффективно реализовывать политику Партии и государства в отношении образования, обучения и учебы и поощрения талантов.

По его словам, необходимо построить открытую, разнообразную и интегрирующей современную систему образования с равноправным доступом для всех людей, отвечающую новым требованиям нового периода.

Он приказал пересмотреть и завершить механизмы и политику построения обучающегося общества, а также усилить поддержку общественных учебных заведений и помочь обездоленным людям получить доступ к возможностям обучения.

Наряду с усилением мобилизации социальных ресурсов для продвижения образования премьер-министр также подчеркнул необходимость оптимизации эффективности использования средств на учебную деятельность.

Премьер-министр призвал Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама, общественно-политические организации, ассоциации, коллективы и отдельных лиц внутри и за пределами страны активно реагировать на движение, чтобы поощрять обучение и таланты и строить обучающееся общество, способствуя превращению мечты о процветающей и счастливой нации в реальность.

ВИА/ИЖВ

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