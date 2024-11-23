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Премьер-министр завершил рабочую поездку в Бразилию и официальный визит в Доминиканскую Республику

Ранним утром 23 ноября, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация вернулись в Ханой, успешно завершив рабочую поездку и участие в саммите G20, а также официальный визит в Доминиканскую Республику.
  Премьер-министра Фам Минь Тьиня (в центре) и его супругу встречает заместитель заведующего канцелярией правительства Нгуен Ши Хиеп в международном аэропорту Нойбай. Фото: VGP  
Приняв участие во всех основных мероприятиях в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с важными докладами на дискуссионных сессиях по темам «борьба с бедностью» и «устойчивое развитие и энергетический переход».

В рамках саммита премьер-министр Фам Минь Тьинь провел двусторонние встречи с более чем 30 лидерами стран и международных организаций, тем самым способствуя общему успеху саммита G20, продвижению отношений Вьетнама с другими странами и международными организациями, наглядно демонстрируя образ динамичного, открытого Вьетнама как «друга, надежного партнера и ответственного члена международного сообщества».

Наряду с участием в саммите G20, в ходе своего второго за год рабочего визита в Бразилию премьер-министр провел в Рио-де-Жанейро различные мероприятия, в том числе переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой и опубликовал совместное заявление Вьетнама и Бразилии о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства. Он присутствовал на церемонии открытия мемориальной доски в честь президента Хо Ши Мина в городе Рио-де-Жанейро; принял участие в программе празднования Дня Вьетнама в Бразилии; посетил Вьетнамско-бразильский бизнес-форум; работал с ведущими бразильскими предприятиями; встречался с представителями вьетнамской общины в Бразилии.

В частности, премьер-министр Фам Минь Тьинь совершил исторический визит в Доминиканскую Республику, став первым высокопоставленным вьетнамским лидером, посетившим эту карибскую страну после почти 20 лет установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Доминиканской Республикой. Премьер-министр провел переговоры и встречи с президентом, председателем Сената и спикером Палаты представителей Доминиканской Республики; принял лидеров доминиканских политических партий; присутствовал на церемонии открытия обновленной статуи президента Хо Ши Мина в столице Санто-Доминго; принял участие в бизнес-форуме Вьетнама и Доминиканской Республики; выступил с программной речью в Институте высшего дипломатического и консульского образования (INESDYC) Доминиканской Республики.

В частности, стороны приняли Совместную декларацию, в которой подтвердили решимость правительств двух стран и объявили о направлениях и мерах, согласованных обеими сторонами, для дальнейшего укрепления солидарности, дружбы и доброго сотрудничества между Вьетнамом и Доминиканской Республикой в будущем; а также договорились продвигать двусторонние отношения на новую высоту.

Рабочая поездка премьер-министра Фам Минь Тьиня в Бразилию, участие в саммите G20 и официальный визит в Доминиканскую Республику прошли успешно, продемонстрировав роль, престиж и ответственный вклад Вьетнама в решение глобальных проблем, и в то же время создали новый импульс для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Вьетнамом и Бразилией и между Вьетнамом и Доминиканской Республикой.

ИЖВ/ВИА

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