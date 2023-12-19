Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр завершает поездку в Японию для участия в юбилейном саммите АСЕАН и Японии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и сопровождающие его лица прибыли в Ханой 19 декабря утром, завершив рабочую поездку в Японию для участия в юбилейном саммите, посвященном 50-летию дружбы и сотрудничества между АСЕАН и Японией, и двусторонних мероприятиях с 15 по 18 декабря по приглашению премьер-министра Японии Кисиды Фумио.
  Премьер-министр Японии Кисида Фумио и главы делегаций стран АСЕАН на юбилейном саммите, посвященном 50-летию дружбы и сотрудничества между АСЕАН и Японией. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и сопровождающие его лица прибыли в Ханой 19 декабря утром, завершив рабочую поездку в Японию для участия в юбилейном саммите, посвященном 50-летию дружбы и сотрудничества между АСЕАН и Японией, и двусторонних мероприятиях с 15 по 18 декабря по приглашению премьер-министра Японии Кисиды Фумио.

Во время поездки у премьер-министра Фам Минь Тьиня был напряженный график, включающий более 40 многосторонних и двусторонних мероприятий. Помимо участия в юбилейном саммите и встрече лидеров Азиатского сообщества с нулевым уровнем выбросов (AZEC), он провел встречи и обсуждения с лидерами стран-участниц, включая Лаос, Камбоджу, Бруней, Сингапур, Малайзию, Таиланд и Филиппины.

Что касается двусторонних отношений с Японией, то вьетнамский лидер провел переговоры со своим японским коллегой, встретился с императором, спикером Палаты представителей, председателем Палаты советников и бывшими премьер-министрами Японии, посетил семью покойного премьер-министра Синдзо Абэ, провел приемы для руководителей японских министерств, префектур, политических организаций и экономических ассоциаций.

По этому случаю он совершил рабочую поездку в префектуру Гунма, председательствовал на форумах по развитию экономического и трудового сотрудничества, принял и провел диалог с ведущими японскими экономическими корпорациями.

В частности, правительства, министерства, ведомства, местные власти и предприятия двух стран подписали в общей сложности 33 соглашения о сотрудничестве в области финансов, промышленной инфраструктуры, городского планирования, развития коммерческих центров, зеленого водорода, производства аккумуляторов, энергетики, цифровой трансформации и подготовки рабочей силы.

Его рабочая поездка в Японию еще раз подчеркнула роль, ответственность и вклад Вьетнама в построение мирного и процветающего сообщества АСЕАН и углубление отношений между АСЕАН и Японией практическим и эффективным образом во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Он также призвал конкретизировать и решительно продвигать вьетнамско-японское всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии и во всем мире, тем самым создавая импульс для дальнейшего развития двусторонних отношений в предстоящий период.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top