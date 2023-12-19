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Премьер-министр завершает поездку в Японию для участия в юбилейном саммите АСЕАН и Японии
Во время поездки у премьер-министра Фам Минь Тьиня был напряженный график, включающий более 40 многосторонних и двусторонних мероприятий. Помимо участия в юбилейном саммите и встрече лидеров Азиатского сообщества с нулевым уровнем выбросов (AZEC), он провел встречи и обсуждения с лидерами стран-участниц, включая Лаос, Камбоджу, Бруней, Сингапур, Малайзию, Таиланд и Филиппины.
Что касается двусторонних отношений с Японией, то вьетнамский лидер провел переговоры со своим японским коллегой, встретился с императором, спикером Палаты представителей, председателем Палаты советников и бывшими премьер-министрами Японии, посетил семью покойного премьер-министра Синдзо Абэ, провел приемы для руководителей японских министерств, префектур, политических организаций и экономических ассоциаций.
По этому случаю он совершил рабочую поездку в префектуру Гунма, председательствовал на форумах по развитию экономического и трудового сотрудничества, принял и провел диалог с ведущими японскими экономическими корпорациями.
В частности, правительства, министерства, ведомства, местные власти и предприятия двух стран подписали в общей сложности 33 соглашения о сотрудничестве в области финансов, промышленной инфраструктуры, городского планирования, развития коммерческих центров, зеленого водорода, производства аккумуляторов, энергетики, цифровой трансформации и подготовки рабочей силы.
Его рабочая поездка в Японию еще раз подчеркнула роль, ответственность и вклад Вьетнама в построение мирного и процветающего сообщества АСЕАН и углубление отношений между АСЕАН и Японией практическим и эффективным образом во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
Он также призвал конкретизировать и решительно продвигать вьетнамско-японское всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии и во всем мире, тем самым создавая импульс для дальнейшего развития двусторонних отношений в предстоящий период.