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Премьер-министр завершает визит в Турцию
Ранее в этот день премьер-министр посетил предприятие Turkish Aerospace Industries (TAI) в Анкаре и провел рабочую встречу с руководством компании, чтобы изучить меры по развитию двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности в ближайшее время.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам считает защиту национальной независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности жизненно важной и постоянной миссией. Для достижения этой цели страна должна модернизировать национальную оборону, сказал он.
Он предложил обеим сторонам изучить возможности для расширения сотрудничества в соответствии с потребностями и возможностями каждой страны, особенно в области оборонной промышленности.
В тот же день премьер-министр посетил Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре.