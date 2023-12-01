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Премьер-министр завершает визит в Турцию

Премьер-министр Фам Минь Тьинь завершил свой официальный визит в Турцию и 30 ноября вылетел из Анкары в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) для участия во Всемирном климатическом саммите в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата
  На церемонии официального проводов с премьер-министром Фам Минь Тьинем и его супругой в международном аэропорту Эсенбога, Анкара. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь завершил свой официальный визит в Турцию и 30 ноября вылетел из Анкары в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) для участия во Всемирном климатическом саммите в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) и участия в двусторонних мероприятиях по приглашению правительства ОАЭ.

Ранее в этот день премьер-министр посетил предприятие Turkish Aerospace Industries (TAI) в Анкаре и провел рабочую встречу с руководством компании, чтобы изучить меры по развитию двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности в ближайшее время.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам считает защиту национальной независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности жизненно важной и постоянной миссией. Для достижения этой цели страна должна модернизировать национальную оборону, сказал он.

Он предложил обеим сторонам изучить возможности для расширения сотрудничества в соответствии с потребностями и возможностями каждой страны, особенно в области оборонной промышленности.

В тот же день премьер-министр посетил Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре.

ИЖВ/ВИА

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