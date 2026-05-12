НОВОСТИ
Премьер-министр: Добиться реальных изменений в развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации
В ходе заседания Комитет провел всесторонний обзор и оценку ситуации, результатов и хода выполнения задач, достигнутых итогов, существующих ограничений и препятствий, а также предложил ключевые задачи и решения на май, II квартал и последующий период.
По указанию Премьер-министра участники сосредоточились на оценке существующих трудностей и вызовов, а также задач, выполнение которых затягивается. Были определены объективные и субъективные причины по каждой задаче, уточнена ответственность и намечены конкретные планы, меры и сроки для окончательного устранения проблем, что должно ускорить и повысить качество реализации групп задач, подробно изложенных в Программе реализации Резолюции №57 Политбюро (Программа №02-CTr/BCĐTW), Заключении №18-KL/TW ЦК КПВ и обновленной программе действий Правительства (Резолюция №11/NQ-CP).
Активное и инициативное выполнение задач и решений
Участники заседания единодушно отметили, что в последнее время руководство, управление и координация осуществлялись решительно и синхронно; руководство Правительства напрямую работало с каждым министерством и ведомством, включая вопросы сокращения административных процедур, стимулирования развития науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Продолжалось совершенствование институтов, механизмов и политики: велась разработка и доработка пяти законов, представленных Национальному собранию на утверждение (Закон о безопасности данных, Закон о почтовой связи, Закон о радиочастотах в новой редакции, Закон о метрологии в новой редакции и Закон о телекоммуникациях); принимались постановления и документы в рамках компетенции Правительства и Премьер-министра.
Реализация задач демонстрирует положительную динамику: по состоянию на 3 мая 2026 года общее количество задач в рамках Резолюции №11, Программы №02 и заключений Центрального руководящего комитета составило 1.136, из которых выполнено 662 задачи, что составляет 58,3%.
В области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации достигнут ряд конкретных результатов: скорректированы и утверждены 10 групп ключевых стратегических технологий и 30 стратегических технологических продуктов; число международных публикаций выросло на 11,3%; пересмотрен перечень из 2.441 стандарта и технического регламента; выручка сектора цифровых технологий в апреле 2026 года оценивается в 24 млрд долларов США. Цифровая инфраструктура продолжает развиваться и в целом отвечает требованиям по подключению, обработке, хранению и обмену данными для цифровой трансформации. Сети 3G и 4G охватывают более 99% населения, покрытие 5G достигло 91,9% и, как ожидается, составит 97% к концу 2026 года. Скорость мобильного интернета занимает 11-е место среди 104 стран, а фиксированного интернета — 12-е место среди 154 стран.
Проект 06 продолжает подтверждать свою роль локомотива национальной цифровой трансформации, принося практическую пользу гражданам и бизнесу. Выдано более 27,7 млн удостоверений личности нового образца, активировано свыше 70,2 млн учетных записей электронной идентификации; платформа VNeID предоставляет 50 сервисов. В систему интегрировано 20,2 млн водительских удостоверений, 7,4 млн регистраций транспортных средств и 26,4 млн карт медицинского страхования; подтверждено более 156 млн банковских клиентских досье; платформа «Цифровая ликвидация неграмотности» привлекла более 1,6 млн пользователей.
Реформа административных процедур и условий ведения бизнеса активно реализуется в увязке с цифровой трансформацией и данными. В восьми правительственных резолюциях, принятых 29 апреля 2026 года, были децентрализованы 136 административных процедур, отменены 186 процедур, упрощены 396 процедур и отменены 890 условий ведения бизнеса.
Подводя итоги заседания, Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что девиз деятельности Руководящего комитета заключается в строгом выполнении указания Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лам: «Прорывные действия — распространение результатов», при этом все мероприятия должны быть реальными, эффективными и давать конкретные, измеримые результаты.
Наряду с достигнутыми результатами Премьер-министр отметил, что по-прежнему остается значительное число просроченных и затягивающихся задач. Институциональная база, механизмы и политика остаются разрозненными, дублирующими друг друга и недостаточно конкретизированными в инструктивных документах; механизмы контролируемого экспериментального режима (Sandbox), а также механизмы государственного заказа либо отсутствуют, либо пока не имеют четкого регулирования. Медленно продвигается создание, подключение и обмен данными; многие отраслевые базы данных пока не соответствуют требованиям «точности, полноты, чистоты, актуальности, унифицированности и совместного использования». Работа по сокращению и упрощению административных процедур, а также внедрению онлайн-госуслуг все еще ограничена: лишь 201 из 794 административных процедур были изменены для замены бумажных документов цифровыми данными (25,31%).
Наряду с этим сохраняются проблемы и ограничения, связанные с развитием стратегических и базовых технологий, цифровой инфраструктуры, кибербезопасности, технического оснащения, кадров высокого качества и механизмов их стимулирования, а также дисциплины, координации между ведомствами и уровнями управления.
По словам Премьер-министра, перечисленные ограничения обусловлены как объективными причинами — большим объемом задач, широким масштабом, охватом множества отраслей и новых сфер, тогда как правовая система, механизмы и политика требуют времени для совершенствования, — так и прежде всего субъективными причинами. В ряде мест руководство, управление и организация выполнения задач осуществлялись недостаточно решительно; роль руководителей не была в полной мере реализована; межведомственная и межуровневая координация порой оставалась недостаточно тесной; понимание цифровой трансформации и инноваций — неполным; распределение ресурсов, инвестиционные процедуры и освоение средств продвигались медленно; отсутствовали достаточно сильные механизмы привлечения и удержания высококвалифицированных кадров; отечественные предприятия пока ограничены в технологических возможностях, инвестициях в исследования, инновации и цифровую трансформацию.
Продвигать модель сотрудничества «трех сторон»
Премьер-министр подчеркнул ряд особенно важных подходов. В частности, руководители министерств, ведомств и местных органов власти должны лично руководить реализацией задач и нести ответственность перед Правительством и Премьер-министром за результаты их выполнения, обеспечивая реальную эффективность и категорически избегая формального или показного подхода. Результаты выполнения Резолюции №57 и Проекта 06 будут использоваться в качестве критерия оценки эффективности руководителей начиная с 2026 года.
Необходимо сосредоточиться на синхронном развитии цифровой инфраструктуры и комплексной цифровой трансформации; обеспечить бесперебойное подключение и обмен данными, повысить результативность государственного управления, создать максимальные удобства для граждан и бизнеса; развитие экономики данных и искусственного интеллекта должно стать центральным направлением национальной цифровой трансформации. Следует активно продвигать модель сотрудничества «трех сторон» (государство — научно-образовательные учреждения — бизнес) для раскрытия ресурсов в сфере исследований, разработок и коммерциализации технологий.
Что касается целей, Премьер-министр подчеркнул необходимость полностью завершить выполнение всех просроченных задач в мае 2026 года, не допуская появления новых просрочек; ускорить создание, подключение, обмен и очистку данных с установлением конкретных сроков на 2026 год для национальных и отраслевых баз данных; решительно проводить реформу административных процедур и условий ведения бизнеса в соответствии с духом Заключения №18-KL/TW.
Кроме того, необходимо активно развивать стратегические технологии и добиться конкретных результатов уже в 2026 году, избегая формального следования модным тенденциям. Следует придать практический характер модели сотрудничества «трех сторон» и обеспечить конкретные результаты в 2026 году; перейти от разрозненных исследований к выполнению заказов по крупным задачам с конкретными продуктами и конкретными рынками, предусматривая особые финансовые механизмы и принятие контролируемых рисков.
Глава Правительства также обозначил ключевые задачи и решения на май, II квартал и последующий период: продолжить институционализацию курса и политики Партии с одновременным формированием конкретных механизмов и мер; завершить создание общей архитектуры цифровой трансформации, а также системы стандартов и технических регламентов; развивать стратегические технологии и стратегические технологические продукты; создавать и совершенствовать базы данных, механизмы их взаимного использования и обмена; сформировать полный и согласованный нормативный массив для цифровой среды; готовить и развивать высококвалифицированные кадры для решения как текущих, так и долгосрочных задач; развивать цифровую инфраструктуру и обеспечивать кибербезопасность; активизировать административную реформу и внедрение онлайн-госуслуг; эффективно использовать финансовые средства, инвестиционный капитал и распределять ресурсы.
Премьер-министр поручил рабочим группам и вспомогательным подразделениям Руководящего комитета усилить проверки, методическое сопровождение и контроль исполнения; вице-премьерам, курирующим соответствующие направления, было поручено напрямую работать с министерствами, ведомствами и местными органами власти по реализации Резолюции №57-NQ/TW.
Премьер-министр потребовал, чтобы сразу после заседания министерства, ведомства и местные органы власти пересмотрели и обновили планы реализации, четко определив, какие задачи должны быть выполнены по месяцам, кварталам и годам в соответствии с дорожной картой и с максимально высокой решимостью; при возникновении трудностей, препятствий или вопросов, выходящих за пределы полномочий, необходимо своевременно докладывать компетентным органам.