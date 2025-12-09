Премьер-министр: действовать молниеносно и еще более решительно во всех проектах и стройках

Заседание проходило очно в Доме Правительства и в режиме видеоконференции с провинциями и городами, имеющими важные национальные проекты и работы, ключевым транспортным сектором. В заседании приняли участие заместитель Премьер-министра Чан Хонг Ха — заместитель главы Комитета; члены Комитета; руководители министерств, ведомств, провинций и городов; представители управляющих проектами органов, государственных экономических корпораций, инвесторов, консультантов и строительных подрядчиков.

Согласно отчёту Комитета, на 21-м заседании Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным органам 28 задач, сосредоточенных на устранении трудностей при реализации проектов автодорог общей протяжённостью 3 000 км, которые должны быть завершены в 2025 году; а также на ускорении процедур подготовки инвестиций для начала строительства и ввода в эксплуатацию проектов к 19 декабря 2025 года.

На сегодняшний день 11 задач выполнены в срок; 16 находятся в стадии активного исполнения; 1 задача, связанная с освобождением земель, не соответствует требуемому графику. Соответствующие органы оперативно устранили ряд препятствий, ускорив реализацию проекта международного аэропорта Лонгтхань; провели ревизию и сняли проблемы в ключевых транспортных проектах; ускорили строительство объектов, входящих в перечень 3 000 км автодорог, запланированных к завершению в 2025 году; завершили процедуры для запуска проекта расширения автодороги Хошимин – Чунглыонг – Митхуан; потребовали от местных властей активизировать строительство прибрежных автодорог, чтобы к концу 2025 года их протяжённость достигла около 1 700 км.

Кроме того, завершены документы и проведены исследования по проекту строительства аэропорта на острове Тхочу (бывшая провинция Кьенжанг); согласован план разработки строительных материалов для проекта автодороги Ниньбинь – Хайфонг по форме ГЧП; представлен на рассмотрение Национального собрания вопрос об инвестициях в скоростную автодорогу Винь – Тхань; завершены необходимые процедуры для запуска проектов Хошимин – Мокбай, Танфу – Баолок…

Особое внимание уделяется подготовке к торжественной церемонии одновременного начала строительства и ввода в эксплуатацию крупных и значимых проектов 19 декабря — в честь XIV съезда КПВ. На сегодняшний день министерства, ведомства и местные органы зарегистрировали 245 проектов в 34 провинциях и городах, среди которых 155 будут запущены, а 90 — введены в эксплуатацию. Общий объём инвестиций превышает 1,3 квадриллиона донгов, из них 602 триллиона — государственные средства для 106 проектов и более 742 триллионов донгов — другие источники для 139 проектов.

Церемонию запуска и открытия объектов планируется проводить в 79 точках, что символизирует 79-летие Всеобщего национального сопротивления, с центральной точкой в международном аэропорту Лонгтхань.