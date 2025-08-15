НОВОСТИ
Премьер-министр дал указания по проведению церемоний открытия и закладки объектов, приуроченных к 80-летию Национального дня
Телеграмма № 136/CĐ-TTg была направлена министрам; руководителям министерств и ведомств; главам парткомитетов и народных комитетов провинций и городов; руководителям СМИ; а также руководству корпораций Viettel, VNPT и предприятий, подведомственных Министерству финансов.
В честь Национального дня Правительство планирует 19 августа провести открытие и закладку 250 объектов общей стоимостью 1,28 квадриллиона донгов (около 48,72 млрд долларов США).
Подчеркнув сжатые сроки подготовки, Премьер-министр потребовал от министерств, ведомств, местных властей и госкомпаний строго выполнить указания, изложенные ранее в телеграмме № 129/CĐ-TTg, обеспечив проведение торжественных, безопасных и эффективных церемоний с привлечением широкой общественности и демонстрацией прорывов в развитии национальной инфраструктуры.
Все задействованные структуры должны тщательно подготовить техническое и организационное обеспечение в соответствии с национальным планом, разработанным Вьетнамским телевидением (VTV).
Необходимо тесное взаимодействие с VTV, VNPT, Viettel и Министерством строительства. Организаторы несут ответственность за подготовку площадок, аудио-визуальных систем, электроснабжения и связи. Изображения высокого разрешения по каждому проекту должны быть направлены на адрес congtrinh80nam@gmail.com не позднее 15 августа.
VNPT и Viettel должны обеспечить стабильные каналы трансляции и координацию с местными и национальными телекомпаниями для высококачественного прямого эфира. Организаторам рекомендуется привлекать опытные компании по управлению мероприятиями и приглашать к участию учреждения, подразделения и граждан.
Народные комитеты провинций должны гарантировать бесперебойную передачу сигнала с местных площадок в Национальный выставочный центр в Ханое, а также принять меры по обеспечению безопасности, правопорядка, движения транспорта, медицинского обслуживания и электроснабжения. Высокопоставленный представитель местных властей должен координировать действия с Центральным организационным комитетом и нести полную ответственность за церемонию на своей территории.
На площадках с участием руководителей партии и государства местные телекомпании будут назначать ведущих, предоставлять видеоматериалы VNPT и Viettel и обеспечивать трансляцию на LED-экраны. На других объектах строительные советы и инвесторы должны взаимодействовать с подрядчиками и телекоммуникационными операторами для передачи сигнала и показа на месте.
Генеральный директор VTV совместно с Голосом Вьетнама (VOV) и Вьетнамским информационным агентством (ВИА) до 15 августа утвердит и распространит официальную программу. VTV возглавит информационное сопровождение мероприятия до, во время и после его проведения на всех своих платформах и в социальных сетях.
Премьер-министр поручил VNPT при координации с Viettel завершить монтаж всей инфраструктуры к 15:00 15 августа, направить технический персонал на все площадки, обеспечить передачу сигнала в прямом эфире на VTV и LED-экраны на местах, а также предоставить организаторам инструкции по подключению.
На 34 ключевых площадках VNPT будет отвечать за управление соединениями между командами организаторов и телекомпаниями, гарантируя стабильную передачу сигнала в центральный узел. На остальных объектах VNPT и Viettel обеспечат доставку аудио-визуального сигнала в центральный зал и на местные экраны.
Премьер-министр также поручил конкретным министерствам и ведомствам задачи по подготовке и проведению мероприятий. Министерство строительства и Аппарат Правительства будут контролировать, направлять и оценивать ход реализации, докладывая заместителю премьер-министра Чан Хонг Ха. Вопросы, выходящие за рамки их компетенции, будут переданы на рассмотрение Премьер-министру.