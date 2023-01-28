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Премьер-министр дал старт фестивалю посадке деревьев в новом году
Фестиваль посадки деревьев, совместно организованный Министерством природных ресурсов и окружающей среды, Министерством национальной обороны и муниципальными властями Ханоя, положил начало серии мероприятий по всей стране в рамках программы «За зеленый Вьетнам» с целью посадить 22,5 млн. деревьев в этом году.
Выступая на мероприятии, премьер-министр Тьинь напомнил, что 64 года назад президент Хо Ши Мин призвал весь народ откликнуться на месяц посадки деревьев, который с тех пор стал традицией каждого нового года по лунному календарю.
По его словам, лесной покров Вьетнама увеличился с 28% в 1990 году до более 42% в 2022 году, поглотив более 70 млн. тонн углекислого газа.
Премьер-министр подчеркнул приверженность Вьетнама достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и выразил уверенность в том, что кампания по посадке деревьев 2023 года принесет положительные результаты, помогая стране выполнять свои обязательства и способствуя национальному развитию.
На церемонии запуска он вместе с делегатами посадил 3.000 деревьев на месте реликвии.