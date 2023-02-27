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Премьер-министр дал старт стройке региональной дороги в Хоабине
По данным Народного комитета провинции Хоабинь, к настоящему времени провинция завершила картографирование всей дороги и передала участки на некоторых участках подрядчикам.
Выступая на церемонии запуска, премьер-министр высоко оценил усилия Хоабинь по расширению системы транспортной инфраструктуры за счет строительства этой дороги.
Однако он посчитал, что резервные расходы проекта высоки по сравнению с обим капиталовложением, а 5-летний срок его реализации слишком велик. Он попросил провинцию, инвесторов и подрядчиков пересмотреть проект дороги, чтобы убедиться, что она соответствует стандартам скоростной автомагистрали. Им также было предложено сократить время строительства, ускорив расчистку территории.
Он призвал местных жителей поддержать реализацию проекта и попросил местный комитет Партии и администрацию продемонстрировать высокие результаты в выплате компенсации дляи переселения населения.
*Ранее, 25 февраля, премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил памятник президенту Хо Ши Мину на территории гидроэлектростанции Хоабинь.
Отдавая дань уважения президенту Хо Ши Мину у его 18-метровой статуи, расположенной на холме на высоте 186 м над уровнем моря, с видом на гидроэлектростанцию Хоабинь, премьер-министр выразил уважение и благодарность покойному лидеру за его преданность делу национального освобождения и счастья людей во всем мире.
Затем премьер-министр рассмотрел расширение гидроэлектростанции Хоабинь строительством двух новых блоков общей проектной мощностью 480 МВт на общий объем инвестиций более 9,22 трлн донгов (387,47 млн долларов США).
После завершения строительства общая мощность станции составит 2400 МВт.
Строительство проекта началось 10 января 2021 года, но через десять месяцев было приостановлено из-за эрозии фундамента. Работы возобновились в конце 2022 года и должны завершиться в июле 2025 года.
Премьер-министр подчеркнул важность проекта, попросив при этом защищать окружающую среду.
Он попросил Хоабинь координировать свои действия с Министерством промышленности и торговли и инвестором Vietnam Electricity (EVN), чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы и обеспечивать продвижение проекта.
Позже в тот же день премьер-министр посетил и вручил подарки матери – герою Вьетнама Нгуен Тхи Чо в деревушке Мэй общины Хоабинь города Хоабинь, у которой два сына погибли за Родину.
Глава правительства также посетил район социального жилья в квартале Куиньлам города Хоабинь. На площади 1,3 га расположены три многоквартирных дома по 15 этажей в каждом. Общий инвестиционный капитал проекта составляет около 700 миллиардов донгов, построено 800 квартир площадью от 40 до 69 м2.
Он попросил администрацию всех уровней, а также секторы в Хоабинь сосредоточиться на разработке проектов социального жилья для малообеспеченных домохозяйств, особенно для работников промышленных парков.