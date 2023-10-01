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Премьер-министр дал поручение по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия в Донгнае

Премьер-министр Фам Минь Тьинь дал поручение соответствующим министерствам, ведомствам и населенным пунктам оперативно преодолеть последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия, в южной провинции Донгнай рано утром 30 сентября, в результате которого погибли четыре человека.
  На месте происшествия,в котором четыре человека погибли, многие получили серьезные ранения. Фото: Опубликовано ВИА  
Поручения подробно изложены в официальном сообщении, отправленном в тот же день министру общественной безопасности, министру транспорта, председателям народных комитетов провинций Донгнай и Биньтхуан и города Хошимина, а также руководителям Национального комитета по безопасности дорожного движения и Управления дорог Вьетнама.

По данным Национального комитета по безопасности дорожного движения, авария произошла 30 сентября в 02:30 в общине Фувинь уезда Динькуан провинции Донгнай, когда мчащийся на скорости спальный автобус столкнулся с 16-местным легковым автомобилем, в результате чего четыре человека погибли и другие получили травмы.

В соответствии с поручением премьер-министра председателю Народного комитета провинции Донгнай необходимо обратиться непосредственно к соответствующим учреждениям и подразделениям для мобилизации достаточного количества медицинских работников, лекарств и медицинского оборудования для лечения раненых, провести сопутствующие процедуры в отношении погибших и их родных.

Властям Донгная также было предложено тесно координировать свои действия с соответствующими подразделениями министерств общественной безопасности и транспорта, народными комитетами города Хошимина и провинции Биньтхуан для проведения комплексной проверки соблюдения правил и условий ведения бизнеса автотранспортных предприятий и и хозяйствующих субъектов с транспортными средствами и причастных оиц в аварии, и строго наказать за любые нарушения в соответствии с правовыми нормами.

Министерству общественной безопасности было приказано направлять милицию Донгная и соответствующие подразделения срочно расследовать причину аварии и строго обращаться с нарушающими организациями и отдельными лицами, причинившими серьезное дорожно-транспортноео происшествие.

Премьер-министр также поручил Министерству транспорта поручить Управление дорог Вьетнама координировать свои действия с соответствующими ведомствами для укрепления организации дорожного движения и повышения безопасности системы транспортной инфраструктуры на национальной автомагистрали 20.

ИЖВ/ВИА

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