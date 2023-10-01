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Премьер-министр дал поручение по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия в Донгнае
По данным Национального комитета по безопасности дорожного движения, авария произошла 30 сентября в 02:30 в общине Фувинь уезда Динькуан провинции Донгнай, когда мчащийся на скорости спальный автобус столкнулся с 16-местным легковым автомобилем, в результате чего четыре человека погибли и другие получили травмы.
В соответствии с поручением премьер-министра председателю Народного комитета провинции Донгнай необходимо обратиться непосредственно к соответствующим учреждениям и подразделениям для мобилизации достаточного количества медицинских работников, лекарств и медицинского оборудования для лечения раненых, провести сопутствующие процедуры в отношении погибших и их родных.
Властям Донгная также было предложено тесно координировать свои действия с соответствующими подразделениями министерств общественной безопасности и транспорта, народными комитетами города Хошимина и провинции Биньтхуан для проведения комплексной проверки соблюдения правил и условий ведения бизнеса автотранспортных предприятий и и хозяйствующих субъектов с транспортными средствами и причастных оиц в аварии, и строго наказать за любые нарушения в соответствии с правовыми нормами.
Министерству общественной безопасности было приказано направлять милицию Донгная и соответствующие подразделения срочно расследовать причину аварии и строго обращаться с нарушающими организациями и отдельными лицами, причинившими серьезное дорожно-транспортноео происшествие.
Премьер-министр также поручил Министерству транспорта поручить Управление дорог Вьетнама координировать свои действия с соответствующими ведомствами для укрепления организации дорожного движения и повышения безопасности системы транспортной инфраструктуры на национальной автомагистрали 20.