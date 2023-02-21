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Премьер-министр: Государственные инвестиции – источник и движущая сила развития
Выступая на открытии конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что 2023 год является среднесрочным годом, который имеет большое значение в реализации резолюций XIII Национального съезда КПВ и резолюций Национального собрания по Плану социально-экономического развития в период 2021-2025 гг.
Правительство определяет государственные инвестиции как ресурс и движущую силу развития. В задачах социально-экономического развития на 2023 год особое внимание уделяется ускорению освоения государственного инвестиционного капитала, эффективной реализации программы социально-экономического подъема и развития, трем национальным целевым программам.
В 2022 году правительство сократило 5.000 проектов, чтобы сосредоточить капитал на крупных и значимых проектах, увеличило доходы, сократило расходы для накопления капитала для государственных инвестиций, а освоение инвестиционного плана государственного бюджета достигло почти 93,5%.
По словам премьер-министра, ожидается, что в 2023 году объем государственного инвестиционного капитала составит почти 711.700 млрд. донгов, что на 130.000 млрд. донгов больше, чем в 2022 году.
Таким образом, задача освоения государственного инвестиционного капитала в 2023 году более тяжелая, чем в 2022 году, и с более высокими требованиями о качестве и эффективности.
По данным Министерства планирования и инвестиций, предполагаемое освоение инвестиционного плана государственного бюджета до 31 января 2023 года составит почти 541.858 млрд. донгов, что эквивалентно примерно 93,5% плана, назначенного премьер-министром. В 8 министерствах, центральных агентствах и 30 населенных пунктах достигнут 100-процентный уровень освоения средств.
План инвестиций государственного бюджета на 2023 год, утвержденный Национальным собранием, составляет более 711.684 млрд. донгов.