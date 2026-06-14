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Премьер-министр: город Хошимин должен максимально раскрыть свой потенциал как ведущего экономического локомотива страны
Превращение специальных механизмов в ресурс развития
Председательствуя 13 июня на рабочей встрече с Постоянным бюро партийного комитета города Хошимина, премьер-министр Ле Минь Хынг высоко оценил усилия и достижения городской партийной организации, властей и жителей, которые внесли значительный вклад в общее развитие страны.
Вместе с тем премьер-министр указал на ряд сохраняющихся узких мест, включая темпы роста, которые всё ещё не соответствуют ожиданиям, медленное освоение государственных инвестиций, недостаточно эффективное использование специальных механизмов и политических мер, дефицит высококвалифицированных кадров, а также нерешённые проблемы по давно затянувшимся проектам. Серьёзными препятствиями для дальнейшего развития по-прежнему остаются транспортные заторы, подтопления, загрязнение окружающей среды и недостаточная взаимосвязанность инфраструктуры.
Глава правительства призвал город продолжить упрощение административных процедур, сократить издержки бизнеса и населения на соблюдение административных требований и создать более открытую и конкурентоспособную инвестиционную среду. Он также поручил провести всесторонний пересмотр сценариев экономического роста города на 2026 год, сосредоточив внимание на выявлении неиспользованного потенциала различных отраслей и реализации действенных мер для максимального ускорения роста в оставшиеся кварталы года, прежде всего в сферах промышленного производства, фармацевтики, логистики, финансово-банковских услуг и других отраслей с высокой добавленной стоимостью.
Говоря о государственных инвестициях, премьер-министр подчеркнул необходимость чёткого распределения ответственности между ведомствами, подразделениями и их руководителями, применения строгих мер в отношении случаев задержек, вызванных субъективными причинами, а также оперативного перераспределения капитала от проектов с низкими темпами реализации к проектам с более высокой степенью готовности, с тем чтобы обеспечить стопроцентное освоение выделенных средств.
Он также призвал город Хошимин более эффективно использовать специальные механизмы и меры политики, утверждённые Национальным собранием, превращая их в реальные ресурсы развития и новые проекты, создающие дополнительные источники роста. Премьер-министр подчеркнул необходимость тесной координации с министерствами и ведомствами для ускорения подготовки проекта Закона о специальном городском управлении и его скорейшего внесения на рассмотрение Национального собрания. По его словам, этот закон открывает для города уникальную возможность предложить прорывные решения в сферах финансов, земельных отношений, инвестиций, инфраструктуры, науки и технологий, а также городского управления.
Ускорение реализации ключевых проектов для достижения двузначных темпов роста
Премьер-министр Ле Минь Хынг поручил городским властям ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, одновременно создавая условия для запуска ряда масштабных объектов, включая линию метро № 2, морской мост Кангзо, железную дорогу Тхутхием - Лонгтхань, мост Тхутхием-4 и другие стратегически важные инфраструктурные проекты.
По его словам, город должен максимально использовать недавно утверждённые специальные механизмы для урегулирования затянувшихся проектов, а также ускорить реорганизацию и эффективное использование неиспользуемых государственных земельных участков и иных государственных активов.
Глава правительства также призвал город Хошимин сохранять лидирующие позиции в реализации Резолюции № 57 Политбюро по вопросам развития науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Он подчеркнул важность укрепления взаимодействия между научно-исследовательскими институтами, университетами и бизнес-сообществом в целях создания прикладных научно-технологических продуктов и формирования новых драйверов экономического роста.
Премьер-министр поручил уделить приоритетное внимание развитию стратегических отраслей и новых направлений роста, таких как искусственный интеллект (AI), полупроводниковая промышленность, цифровые технологии, логистика, «зелёная» экономика и возобновляемая энергетика. По его словам, необходимо направить значительные инвестиции на развитие цифровой инфраструктуры, инновационных экосистем, привлечение ведущих мировых технологических корпораций и поддержку стартапов.
Для дальнейшего улучшения инвестиционного и делового климата городу необходимо продолжить сокращение административных процедур, снижать издержки и сроки рассмотрения документов для граждан и бизнеса, одновременно ускоряя создание интегрированных баз данных и механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами. Особое внимание также следует уделить поддержке частного сектора, стартапов и инновационной деятельности.
Премьер-министр особо подчеркнул важность создания и эффективного функционирования Международного финансового центра в городе Хошимине. Он призвал городские власти к тесному взаимодействию с министерствами и ведомствами для выработки конкурентоспособных на международном уровне механизмов, способных привлечь ведущие финансовые институты и крупных инвесторов, что позволит мобилизовать долгосрочные финансовые ресурсы для развития.
Глава правительства также поручил в кратчайшие сроки завершить разработку нового генерального плана развития города Хошимина с долгосрочным видением, согласованным с национальными стратегиями развития и планами развития юго-восточного региона страны. После расширения пространства для развития город должен максимально использовать открывающиеся преимущества, укрепить свою роль ядра экономического роста юго-восточного региона и усилить взаимосвязанность с дельтой Меконга, Южно-Центральным побережьем и Центральным нагорьем.
Говоря о жилищной политике, премьер-министр отметил, что город Хошимин должен стать лидером в развитии рынка арендного жилья. Он выступил за изменение подходов в данной сфере - от политики поддержки приобретения жилья в собственность к обеспечению доступности жилья для населения. Городским властям следует разработать механизмы мобилизации как государственных, так и частных ресурсов для развития арендного жилищного фонда, особенно жилья, связанного с промышленными парками и экспортно-производственными зонами, а также приступить к реализации масштабных проектов, способных дать ощутимые результаты уже в 2026 году.
Что касается двухуровневой модели местной администрации, глава правительства подчеркнул необходимость обеспечения её бесперебойного и эффективного функционирования, чёткого разграничения полномочий на каждом уровне, ускорения цифровой трансформации и совершенствования цифровой инфраструктуры и систем данных для обеспечения бесшовной взаимосвязи между центральным и местным уровнями. При этом необходимо укреплять административную дисциплину, одновременно поощряя и защищая инициативных и новаторски мыслящих государственных служащих, действующих в интересах общества.
Премьер-министр также призвал город продолжить совершенствование механизмов децентрализации, провести переоценку качества кадров на низовом уровне и заблаговременно перераспределять сотрудников, не соответствующих предъявляемым требованиям, в целях повышения эффективности государственного управления. Кроме того, городу Хошимин следует и впредь выступать с инициативами по разработке новых механизмов и мер политики, а также своевременно информировать центральные органы власти о возникающих трудностях для выработки согласованных решений.
Согласно докладу городского партийного комитета, экономика города Хошимина продолжила уверенно восстанавливаться в первые пять месяцев 2026 года. В первом квартале валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 8,27%, что стало самым высоким показателем примерно за последнее десятилетие. Объём промышленного производства увеличился на 11%, а общий объём розничной торговли и доходов от потребительских услуг приблизился к 800 трлн донгов (около 30,4 млрд долларов США), что на 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Туристическая отрасль и торговая деятельность продолжили сохранять положительную динамику роста, тогда как основные макроэкономические показатели оставались стабильными. За первые пять месяцев доходы государственного бюджета достигли почти 402 трлн донгов, что соответствует 50% годового плана и на 24,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Инвестиционный климат продолжал улучшаться: объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) превысил 6,6 млрд долларов США, что составляет около 60% годового плана. Освоение средств государственных инвестиций достигло 16,9% от утверждённого объёма.
После административной реорганизации двухуровневая модель местной администрации в целом функционирует стабильно и эффективно. Городские власти упростили 570 административных процедур, сократив сроки их рассмотрения на 39,18%, а затраты на соблюдение административных требований - на 22,49%.
Активно реализуется и Резолюция № 57, что уже способствует позитивным изменениям в модели экономического роста города. По итогам оценки Индекса инновационного развития провинций (PII) город Хошимин занял второе место в стране и по-прежнему остаётся крупнейшим центром инноваций и стартапов во Вьетнаме.
Усилия по устранению препятствий, сдерживающих реализацию инвестиционных проектов, принесли заметные результаты, одновременно активизировалось развитие социального жилья. Был урегулирован целый ряд проблем, связанных с инвестиционными процедурами, вопросами землепользования и градостроительного планирования, что способствовало ускорению реализации проектов и постепенному увеличению предложения на рынке.
Положительная динамика наблюдалась также в сферах культуры, здравоохранения, образования и профессиональной подготовки кадров, при этом национальная оборона и безопасность оставались надёжно обеспеченными. Правоохранительные органы добились значительных успехов в борьбе с преступностью, способствуя созданию более безопасной среды как для жителей города, так и для иностранных гостей.