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Премьер-министр в Нидерландах: Помощь Вьетнаму в строительстве парка высоких технологий

Премьер-министр сказал, что в настоящее время у Нидерландов есть 3 хорошие модели, по которым Вьетнам желает получить опыт: модель аэропорта, морского порта и модель Брэйнпорт (высокие технологии, инновации).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с заместителем губернатора провинции Северный Брабант Мартейном Ван Груйтуйсеном. Фото: ВИА  
По словам спецкора ВИА, во время официального визита в Королевство Нидерландов утром 11 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил парк высоких технологий Брэйнпорт в городе Эйндховен, провинция Северный Брабант, Нидерланды, который считается Кремниевой долины Европы, провел здесь встречу с руководством провинции Северный Брабант, Брэйнпорта Эйндховен и крупных экономических групп.

Выступая на встрече, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что за последние 50 лет отношения сотрудничества между Вьетнамом и Нидерландами очень хорошо развиваются практически во всех областях. Существует ряд высокоэффективных моделей сотрудничества, таких как сотрудничество в борьбе с изменением климата, сотрудничество между провинцией Биньзыонг и городом Эйндховен (Нидерланды), корпорациями Бекамек (Becamex) и Брэйнпорт в построении и развитии модели умного города, между провинцией Северный Брабант (Нидерланды) и провинцией Анжанг (Вьетнам)...

Премьер-министр сказал, что в настоящее время у Нидерландов есть 3 хорошие модели, по которым Вьетнам желает получить опыт: модель аэропорта, морского порта и модель Брэйнпорт (высокие технологии, инновации).

Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к Нидерландам с просьбой помочь Вьетнаму построить центр инноваций и стартапов в Ханое, подобный модели Брэйнпорт Индастриз Кампус (Brainport Industries Campus) в городе Эйндховен в Нидерландах. Соответственно, эта помощь предоставляется на этапе планирования, механизмов и политики для координации деятельности между государством, исследователями и предпринимателями, консультирования по вопросам мобилизации ресурсов, обучения и привлечения качественных человеческих ресурсов для эффективной работы Центра.

"Если хотеть идти далеко, должны идти вместе", - подчеркнул премьер-министр Вьетнама.

Также в Брэйнпорте Эйндховен премьер-министр Фам Минь Тьинь обсудил с некоторыми руководителями голландского бизнеса инновации и высокотехнологичное производство. После встречи премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил зоны исследования, высоких технологий, творчества, производства, автоматизации… в Парке высоких технологий Брэйнпорт.

Премьер-министр Вьетнама надеется, что после его визита в Нидерланды вьетнамско-нидерландские отношения поднимутся на новый уровень, включая отношения между местностью, министерствами и отраслями, между Брэйнпортом Индастриз и Вьетнамом ..., направленный на празднование 50-летия установления вьетнамско-нидерландских отношений.

Парк высоких технологий Брэйнпорт был создан в 1990-х годах по модели создания высокотехнологичной экосистемы и сотрудничества «Тройная спираль» (Triple Helix) между 3-мя сторонами: государство, научные учреждения и предприятия.

Центр высоких технологий — самая популярная сфера в Брэйнпорта Эйндховен, где создано 40% новых голландских интеллектуальных решений, находились 230 компаний и 12.000 специалистов по исследованиям и разработкам из более чем 100 стран. Центр включает исследовательские и испытательные залы, высокотехнологичное оборудование для исследований и другие помещения.

ВИА

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