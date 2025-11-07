НОВОСТИ
Премьер-министр: Вьетнам стремится создать наилучшие условия для эффективных инвестиций компаний в сфере полупроводников
В ходе встречи Посол Нидерландов Кеес ван Бар, Председатель Ассоциации полупроводников Юго-Восточной Азии и представители международных компаний высоко оценили достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии, особенно в реализации стратегии, основанной на науке и технологиях. Они подчеркнули, что стратегия развития полупроводниковой промышленности Вьетнама соответствует мировым тенденциям и направлениям Глобальной ассоциации полупроводников, выразили доверие к государственной политике в этой сфере.
Переходя от стратегии к реализации, от планов к действиям, делегаты отметили ряд вызовов, которые Вьетнаму предстоит преодолеть для достижения поставленных целей: дальнейшее совершенствование институтов, административная реформа и внедрение механизма «единого окна» с использованием английского языка; создание условий для участия малых и средних предприятий; развитие необходимой инфраструктуры, включая чистую энергию и информационные технологии; а также комплексное развитие направлений в цепочке полупроводников — от исследований и испытаний до производства, упаковки и искусственного интеллекта…
Выражая заинтересованность в продолжении инвестиций во Вьетнам, участники встречи предложили стране определить приоритетные направления, создать Ассоциацию полупроводников Вьетнама, которая станет связующим звеном между правительством, бизнесом, научными и исследовательскими учреждениями в разработке институтов, подготовке кадров, продвижении цепочек поставок и привлечении инвестиций, формируя национальную экосистему полупроводников и обеспечивая интеграцию Вьетнама в глобальную сеть, чтобы превратить страну в региональный и мировой центр полупроводников.
Благодарив участников за конструктивные предложения и готовность к сотрудничеству, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил их ценные рекомендации, направленные на развитие полупроводниковой индустрии Вьетнама.
Глава Правительства подчеркнул, что Вьетнам продолжит совершенствовать институты в направлении большей открытости, развивать инфраструктуру, обеспечивая её современность, синхронность и устойчивость, способную удовлетворить потребности развития; формировать интеллектуальное управление и человеческий капитал; углублять административные реформы, в том числе создать единый инвестиционный портал – Национальное инвестиционное «единое окно»; выстраивать цепочки ценности с участием малых и средних предприятий; формировать экосистему полупроводников во Вьетнаме, обеспечивая инвесторам высокую эффективность бизнеса. Вьетнам твёрдо обязуется поддерживать стабильность, создавать условия для развития и обеспечивать наилучшие предпосылки для успешной и устойчивой деятельности компаний, инвестирующих в страну.