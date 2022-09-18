Премьер-министр: Вьетнам способствует инвестиционной деятельности иностранных фирм

Премьер-министр Фам Минь Тьинь с участниками конференции. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

В своем выступлении премьер-министр сказал, что за последние два года провел много встреч с иностранными предприятиями и бизнес-ассоциациями.

Глава правительства сказал, что помимо трудностей и вызовов, у Вьетнама есть много возможностей для дальнейшего ускорения своего развития, подчеркнув, что Вьетнам продолжает строить и совершенствовать социалистически ориентированную рыночную экономику, правовое социалистическое государство и социалистическую демократию.

В условиях непредсказуемой и сложной ситуации в мире приоритетами Вьетнама являются стабилизация макроэкономики, контроль над инфляцией и обеспечение основных балансов национальной экономики, гармоничное, разумное, эффективное и взаимодополняющее управление денежно-кредитной и фискальной политикой, и эффективная реализация программы социально-экономического восстановления и развития для создания благоприятной, безопасной и прозрачной деловой и инвестиционной среды, сказал он.

Вьетнам создаст безопасную и прозрачную среду и благоприятные условия для иностранных инвесторов для осуществления долгосрочных инвестиций в страну в духе равенства, взаимного развития и выгод, ответственности перед обществом, работниками и окружающей средой, подтвердил премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Вьетнам стремится создать лучшую деловую среду в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР для многонациональных предприятий (Руководящие принципы ОЭСР), уделяя особое внимание поддержанию социально-политической и макроэкономической стабильности, устранению узких мест с точки зрения правовых институтов, инфраструктуры и человеческих ресурсов, развитию цепочек поставок и снижению операционных издержек, выстраиванию стабильной и предсказуемой политики среди прочего, продолжил он.

Для иностранных инвестиций Вьетнам отдает приоритет привлечению проектов в области высоких технологий, инноваций, исследований и разработок, содействию участию вьетнамских предприятий в цепочке создания стоимости, продвижению цифровой, зеленой экономики и экономики замкнутого цикла на пути к устойчивому развитию, он отметил.

Он ожидает, что предприятия с иностранными инвестициями будут продолжать укреплять связи и создавать благоприятные условия для своих вьетнамских коллег, чтобы присоединиться к производственным цепочкам и цепочкам поставок, способствуя скорейшему превращению Вьетнама в центр региональных и глобальных цепочек создания стоимости.

Глава правительства поручил министерствам, секторам и местным органам эффективно реализовывать руководящие принципы Партии, политику и законы государства, а также указания правительства и премьер-министра по национальному управлению современным, эффективным и конкурентоспособным образом, а также совершенствовать институты и политика сотрудничества с иностранными инвестициями.

От министерств и секторов потребовал иметь планы и решения для тщательного решения проблем, с которыми сталкиваются предприятия с иностранными инвестициями, и сосредоточиться на улучшении инвестиционной среды, упрощении административных процедур, чтобы иностранным фирмам было легче работать во Вьетнаме.

Премьер-министр заявил, что приоритет должен быть отдан дальнейшему продвижению вспомогательных отраслей, чтобы создать прорыв в формировании новых производственных мощностей, связанных с применением науки и технологий, инновациями и цифровой трансформацией, и развитию крупных логистических центров.

Он воспользовался случаем, чтобы поблагодарить предприятия с ПИИ за их поддержку и вклад в усилия Вьетнама по профилактике и борьбе с COVID-19, а также в социально-экономическое развитие страны, восстановление производства и бизнеса.



