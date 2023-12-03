НОВОСТИ
Премьер-министр Вьетнам призывает к международной солидарности во имя процветающего развития человечества
Вьетнамский лидер выразил свою обеспокоенность по поводу все более серьезных последствий изменения климата на фоне большого разрыва между климатическими обязательствами и действиями, а также распыления ресурсов для реагирования на изменение климата из-за конкуренции, разделения, войн и конфликтов.
Поэтому он подчеркнул, что девиз "претворять слова в действия, выполнять обязательства" является ключом к укреплению доверия между странами и выходу из тупика на переговорах по климату.
Изменение климата - это глобальная проблема, проблема всех людей, сказал он, подчеркнув, что для эффективного реагирования на проблему необходимы новое, проактивное, практичное и более эффективное мышление и подход наряду с согласованными глобальными действиями.
Каждая страна должна максимально использовать свои внутренние силы, оставаться единой и сотрудничать с международным сообществом в борьбе, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь, подчеркнув важность многосторонности, ставя во главу угла людей и глобальные интересы и не оставляя позади ни одну страну и гражданина.
Он указал на необходимость диверсификации мобилизации ресурсов в ответ на изменение климата, объединения государственного и частного секторов, внутренних и внешних, двусторонних и многосторонних ресурсов, а также других законных ресурсов, особенно частных.
Премьер-министр Вьетнама призвал развитые страны увеличить поддержку развивающихся и слаборазвитых стран, особенно в области капитала, технологий, управления и институтов. В то же время, по его словам, развивающиеся и слаборазвитые страны должны прилагать больше усилий в духе того, что никто не может сделать для них лучше, чем они сами.
Он подчеркнул справедливость и правосудие в действиях по борьбе с изменением климата, а также необходимость обеспечить самодостаточность, национальную энергетическую безопасность и доступ к чистой энергии для всех предприятий и людей.
По словам лидера, с момента проведения COP26, который состоялся в Великобритании в 2021 году, Вьетнам одновременно внедряет три группы решений. Во-первых, страна разработала и реализовала такие планы, как стратегия реагирования на изменение климата, стратегия зеленого роста, Национальный план развития энергетики VIII, развитие индустрии возобновляемых источников энергии и создание экосистемы возобновляемых источников энергии.
Во-вторых, страна реализовала Определяемый на национальном уровне вклад (NDC), создала секретариат и объявила план реализации и план мобилизации ресурсов для Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), а также запустила план по развитию одного миллиона гектаров высококачественных рисовых плантаций с низким уровнем выбросов.
Третья группа решений направлена на институциональное строительство, например, Закон о нефти и газе, Закон о земле, Закон об электроэнергетике.
Выступление премьер-министра Фам Минь Тьинь было встречено аплодисментами высокопоставленных лидеров многих стран и международных организаций, которые подтвердили свою готовность сотрудничать, поддерживать и сопровождать Вьетнам в достижении его климатических и социально-экономических целей.
В тот же день глава правительства Вьетнама принял участие в форуме по ускорению преобразования угольной энергетики под председательством президента Франции Эммануэля Макрона в рамках COP 28. Выступая на форуме, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что настало время перейти к более чистой энергетике, хотя Вьетнам и многие другие развивающиеся страны не могут отрицать роль угольной энергетики.
Энергетический переход - это объективное требование стратегических выгод и главный приоритет всех стран, сказал он, подчеркнув, что, однако, этот процесс должен обеспечивать достижение целей экономического развития, национальной энергетической безопасности, создания рабочих мест и не должен создавать никаких потрясений для работников.
Вьетнам будет работать над созданием институтов, правовых рамок и политики для перехода на возобновляемые источники энергии с дорожной картой и шагами, соответствующими ситуации в стране, а также над оценкой и устранением последствий энергетического перехода, мобилизацией финансирования и укреплением государственно-частного и международного сотрудничества для ускорения этого процесса, подчеркнул он.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь воспользовался случаем, чтобы поблагодарить страны G7, включая Францию, и других международных партнеров за поддержку Вьетнама в процессе энергетического перехода, особенно через реализацию Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), внося вклад в глобальные усилия по зеленому переходу.
Он также попросил международных партнеров усилить помощь Вьетнаму в плане льготного финансирования, передовых технологий, высококачественной подготовки кадров и создания умных систем управления.
Лидеры Франции, Европейской комиссии, США и международных организаций приветствовали приверженность и усилия Вьетнама и подтвердили, что будут сопровождать страну Юго-Восточной Азии в процессе энергетического перехода в интересах страны и мира в целом.
Они подчеркнули необходимость снижения зависимости от угля в производстве электроэнергии, ускорения энергетического перехода и развития возобновляемых источников энергии, отметив при этом, что развивающиеся страны не должны выбирать между энергетическим переходом и экономическим развитием.
Они подтвердили, что будут создавать эффективные инструменты для поддержки и ускорения этого процесса.