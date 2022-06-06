Премьер-министр: Вьетнам последовательно следует политике реформ, глубокой и расширенной интеграции

Премьер-министр Фам Минь Тьинь на Форуме. Фото: ВИА

Во второй половине дня 5 июня в Хошимине член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в пленарном заседании 4-го Вьетнамского экономического форума, который проходит на тему «Построение независимой и самодостаточной экономики, связанные с глубокой, широкой экономической интеграцией в новой ситуации».

Выступая на Форуме, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул: «Построение независимой и самодостаточной экономики, связанной с активной, эффективной международной интеграцией является объективным требованием, в то же время правильным выбором нашей Партии, Государства и народа".

Это последовательная политика, во всем и четко определенная в Платформе, Конституции и Резолюциях Партии. В соответствии с целью, поставленной XIII съездом Партии, к 2025 году наша страна станет развивающейся страной с направленной на современный характер промышленностью, с превосходящим низкий уровень доходом, а к 2030 г. - развивающейся страной с современной промышленностью и высоким средним доходом, к 2045 году - развитой страной с высоким уровнем дохода.

По словам премьер-министра, для реализации вышеуказанной цели мы должны рассматривать национальные интересы как высшую цель, связанную с мирным соединением, сотрудничеством и развитием в регионе и мире, наглядно продемонстрировать роль ответственного члена перед международным сообществом и опираться на трех основах: построение социалистически ориентированной рыночной экономики; построение социалистического правового государства и построение социалистической демократии.

С другой стороны, премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам не жертвует справедливостью, социальным обеспечением и окружающей средой ради экономического роста, а рассматривает человека как «центр, субъект, цель, движущую силу" развития.