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Премьер-министр: Вьетнам дорожит отношениями с Россией
Во время приема в честь российского министра премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнам хочет продолжать практическое и эффективное сотрудничество с Россией во всех областях для взаимной выгоды двух народов, а также для мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Он подтвердил, что вьетнамский народ всегда помнит искреннюю поддержку, оказанную российским народом Вьетнаму в его борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом и в строительстве и развитии страны в настоящее время.
Премьер-министр проинформировал российского министра о внешней политике Вьетнама и оборонной политике "четырех нет”, предложив, чтобы в ближайшее время обе страны расширили обмен делегациями на всех уровнях, эффективно задействовали существующие механизмы сотрудничества, а также обсудили и устранили узкие места в сотрудничестве в духе «гармония интересов, разделение рисков», что будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.
Обе стороны с удовлетворением отметили, что политические и дипломатические отношения между двумя странами активизировались на основе высокого доверия, а экономическое и торговое сотрудничество играет важную роль в двусторонних отношениях, однако торговый обмен пока остается скромным.
Сотрудничество между Вьетнамом и Россией в области нефти, газа и энергетики достигло положительных результатов. Две страны официально возобновили прямое авиасообщение между Ханоем и Иркутском и рассматривают конкретные планы по скорейшему возобновлению прямых рейсов, соединяющих их столицы. Российская сторона всегда содействует и обеспечивает безопасность для того, чтобы вьетнамская община могла стабильно жить, вести бизнес и учиться в России.
Российский министр подтвердил, что Вьетнам всегда является приоритетом во внешней политике его страны, и Россия хотела бы и дальше углублять российско-вьетнамское всеобъемлющее стратегическое партнерство, особенно в области политики, экономики, торговли, обменов между людьми, туризма, обмена опытом и обучение людских ресурсов.
Он проинформировал премьер-министра Фам Минь Тьиня о результатах своих переговоров с министром общественной безопасности Вьетнама генералом То Ламом, заявив, что обе стороны договорились усилить обмен делегациями на всех уровнях, а также расширить сотрудничество и обмен опытом в области предупреждения преступности и борьбы с ней. По его словам, обе стороны рассмотрят возможность создания координационного механизма по защите граждан двух стран и будут поддерживать друг друга на многосторонних форумах.
Премьер Фам Тьинь высоко оценил итоги переговоров, предложив российской стороне выдать вьетнамским гражданам электронные визы, решить правовые вопросы и создать благоприятные условия для проживания, учебы и ведения бизнеса вьетнамских граждан в России.
Он также предложил двум странам укреплять партнерство в области энергетики, образования и подготовки кадров, науки и технологий, кибербезопасности и цифровой трансформации.