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Премьер-министр: Вьетнам дорожит всеобъемлющим стратегическим партнерством с Китаем

Партия и государство Вьетнама последовательно дорожат, поддерживают и развивают всеобъемлющее стратегическое партнерство Вьетнама и Китая, рассматривая его как объективное требование, стратегический, долгосрочный выбор и главный приоритет во внешней политике страны.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает министра коммерции Китая Ван Вэньтао. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь сделал это заявление на состоявшемся 25 ноября в Хошимине приеме министра коммерции КНР Ван Вэньтао и делегации Министерства коммерции КНР, которые находятся с рабочим визитом во Вьетнаме и принимают участие в 12-м заседании Комитета вьетнамско-китайского экономического и торгового сотрудничества.

Обе стороны выразили свое восхищение результатами двустороннего торгово-экономического сотрудничества. С 2004 года Китай неизменно является крупнейшим торговым партнером Вьетнама. Среди иностранных инвесторов во Вьетнаме Китай в настоящее время занимает четвертое место по объему капитала и первое - по количеству новых проектов.

В 2022 году Вьетнам стал четвертым по величине торговым партнером Китая в мире по национальным критериям и крупнейшим торговым партнером в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). За первые 10 месяцев 2023 года объем двусторонней торговли достиг почти 140 млрд. долл. США.

Высоко оценив координацию и сотрудничество между двумя министерствами торговли, особенно в решении трудностей и препятствий в экономических связях, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Министерству коммерции Китая продолжать тесно сотрудничать с Министерством промышленности и торговли, министерствами и отраслями Вьетнама для принятия практических мер по расширению двусторонней торговли на более устойчивой и сбалансированной основе.

Сторонам необходимо восстановить нарушенные цепочки поставок, пересмотреть подписанные документы и изучить возможность обновления и подписания новых соглашений о сотрудничестве, содействовать созданию зон приграничной торговли, а также укрепить инфраструктуру для активизации экономических связей, в том числе водные пути и морские порты, изучить возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя странами, предложил премьер-министр Вьетнама.

Премьер-министр также предложил обеим сторонам укрепить связи и обеспечить бесперебойное движение цепочек поставок товаров в сельском хозяйстве и промышленности, а также поощрять ведущие китайские предприятия с высокими, энергосберегающими и экологически чистыми технологиями к расширению инвестиций во Вьетнам.

Глава правительства также предложил Китаю расширить импорт высококачественной сельскохозяйственной продукции из Вьетнама, такой как рыбные продукты и молоко; содействовать созданию торговых марок для продуктов и областей, являющихся сильной стороной Вьетнама на китайском рынке; способствовать более глубокому проникновению вьетнамских товаров в китайские населенные пункты и систему розничной торговли; создать благоприятные условия при таможенном оформлении вьетнамских товаров для выхода на китайский рынок; координировать с вьетнамской стороной эффективное проведение мероприятий по развитию торговли в каждой стране; ускорить создание вьетнамских офисов по развитию торговли в населенных пунктах Китая.

В частности, премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к китайской стороне с просьбой обсудить и скоординировать с вьетнамскими ведомствами полное урегулирование нерешенных вопросов по ряду проектов промышленного сотрудничества в духе "гармонизации интересов и разделения рисков".

Министр пообещал тесно сотрудничать с Министерством промышленности и торговли, министерствами, отраслями и населенными пунктами Вьетнама для эффективной реализации общих представлений и договоренностей, достигнутых высшими руководителями двух сторон и государств, и углубления двусторонних торговых и инвестиционных связей.

Ван Вэньтао согласился с предложениями премьер-министра Фам Минь Тьиня, и министр заявил, что доложит о них партийным и государственным руководителям Китая.

Ван Вэньтао также предложил Вьетнаму продолжать создавать благоприятные условия для китайских инвесторов во Вьетнаме, расширять многостороннее сотрудничество и объединить усилия в укреплении региональных экономических связей, включая модернизацию Соглашения о свободной торговле между АСЕАН и Китаем.

Пользуясь случаем, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Ван Вэньтао передать привет и приглашение премьеру Госсовета КНР Ли Цяну посетить Вьетнам.

ИЖВ/ВИА

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