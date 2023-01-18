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Премьер-министр: Вьетнам всегда считает Корею важным и долгосрочным стратегическим партнером
По словам Фам Минь Тьиня Вьетнам всегда считает Корею важным и долгосрочным стратегическим партнером в деле за общие интересы двух стран, за стабильность и мир в регионе и мире.
Премьер-министр Вьетнама и председателем НС Республики Корея Ким Джин Пё выразили свою радость после 30 лет установления дипломатических отношений, которые постоянно развиваются во всех областях, а политическое доверие между двумя странами постоянно укрепляется.
В настоящее время Корея продолжает удерживать первую позицию по прямым иностранным инвестициям во Вьетнаме с общим капиталом 80,5 млрд долларов США, второе место по сотрудничеству в целях развития, туризму и труду, третье место по объему торгового сотрудничества с оборотом 88 млрд. долларов США в 2022 году.
Во Вьетнаме работает около 8.000 корейских предприятий. В каждой стране проживают, обучаются примерно 200 тысяч граждан другой страны, включая 80.000 смешанных вьетнамско-корейских семей. Две страны стали «хорошими друзьями, хорошими партнерами и хорошими сватами».
Председатель НС Кореи Ким Чжин Пё поздравил Вьетнам с высокими и устойчивыми темпами экономического роста в сложных условиях и пожелал Вьетнаму достичь поставленной цели, а конкретно стать развивающейся страной с высоким средним доходом к 2030 году.
Ким Джин Пё пожелал, чтобы правительство Вьетнама поддержало Корею в проведении Всемирной выставки 2030 года (World Expo 2030) в Пусане, продолжать создавать благоприятные условия для эффективной работы корейских предприятий во Вьетнаме.
Для успешной реализации целей развития отношений «Всеобъемлющее стратегическое партнерство» премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Ким Джин Пё и НС Республики Корея продолжать содействовать предметному и действенному сотрудничеству на основе новой структуры отношений, укреплять обмены делегациями, контактов на высоком уровне и на всех уровнях, по всем каналам Партии, правительства, Национального собрания, укреплять широкое сотрудничество в сферах безопасности и обороны, особенно оборонной промышленности, передачи технологий Вьетнаму, помогать Вьетнаму в повышении потенциала правоохранительных сил на море.
Учитывая, что экономическое сотрудничество продолжает оставаться важной основой сотрудничества, премьер-министр Вьетнама предложил обеим сторонам работать вместе для эффективной реализации Двустороннего соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Кореей (VKFTA) и Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (RCEP), стремиться к достижению цели увеличения двустороннего товарооборота до 100 миллиардов долларов США к 2023 году и 150 миллиардов долларов США к 2030 году в направлении баланса и устойчивости, в том числе реализовать меры поддержки для экспорта вьетнамской сельскохозяйственной, водной и морской продукции на корейский рынок.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и председатель НС Ким Джин Пё договорились совместно укреплять обмены и сотрудничество по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам всегда заинтересован и готов внести активный вклад в процесс денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживает усилия по поддержанию мира в Северо-Восточной Азии путем диалога, мирными средствами.
Председатель НС РК подтвердил, что будет продолжать поддерживать и разделять общее видение обеспечения безопасности и свободы судоходства и полетов в Восточном море, поддержания мирной, стабильной и правовой обстановки и разрешения споров на море мирными средствами, обеспечения законных прав и интересов стран в соответствии с международным правом, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS 1982).
По случаю нового 2023 года премьер-министр Фам Минь Тьинь передал свои наилучшие пожелания президенту Республики Корея и премьер-министру Республики Корея.
Что же касается приглашения посетить Корею, то премьер-министр Вьетнама с радостью принял и предложил организовать визит по дипломатическим каналам.