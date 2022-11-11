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Премьер-министр: Вьетнаму необходимо ускорить реализацию и освоение государственного инвестиционного капитала

Накануне премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал депешу № 1076/CD-TTg от 10 ноября 2022 года к министерствам, отраслевым ведомствам и местностям ускорить реализацию и освоение государственного инвестиционного капитала в последние месяцы 2022 года и в начале 2023 года.
  Иллюстративное изображение. Источник: интернет  
Накануне премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал депешу № 1076/CD-TTg от 10 ноября 2022 года к министерствам, отраслевым ведомствам и местностям ускорить реализацию и освоение государственного инвестиционного капитала в последние месяцы 2022 года и в начале 2023 года.

Чтобы экономический рост достиг около 8% в 2022 году, все министерства, отраслевые ведомства и местности должны ускорить реализацию и освоение государственного инвестиционного капитала, рассматривая это как движущую силу роста и ключевую политическую задачу.

В настоящее время плохая погода и эпидемия больше не оказывают влияние на освоение государственного инвестиционного капитала, поэтому необходимо стремиться к достижению целей плана социально-экономического развития. Освоение государственного инвестиционного капитала должно составлять 95-100% от годового плана, установленного премьер-министром страны в начале года.

Министерству природных ресурсов и окружающей среды необходимо срочно предпринять меры по решению земельных проблем и рекомендовать министерствам и органам на центральном и местном уровнях добывать полезные ископаемые для государственных инвестиционных проектов. Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов необходимо уделять особое внимание преобразованию лесных земель для государственных инвестиционных проектов.

Премьер-министр также поручил министерствам, центральным и местным ведомствам синхронно, активно и эффективно реализовать ход освоения государственного инвестиционного капитала.

Согласно отчету Министерства финансов, к 31 октября 2022 года результат освоения инвестиционного капитала из государственного бюджета оценивается на 40.387 млрд. донгов, что на 16% выше по сравнению с аналогичным годом, и достигло только 51,34% по сравнению с показателями плана, назначенного премьер-министром, что ниже на 55,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Государственный инвестиционный капитал в 2022 году увеличился на 120 трлн. донгов по сравнению показателями 2021 года благодаря мобилизации капитала из множества различных источников.

ВИА

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