НОВОСТИ
Премьер-министр: Вьетнамское телевидение обеспечивает своевременное информирование, повышает качество и активно продвигает трансформацию
На конференции Премьер-министр отметил, что на фоне многочисленных трудностей и вызовов в мировой обстановке социально-экономическое развитие Вьетнама всё же достигло значительных и всесторонних результатов во всех сферах. В общих достижениях страны важный вклад внесло Вьетнамское телевидение, которое продолжает твёрдо придерживаться своей политической позиции, неуклонно следовать поставленным целям, гибко применять формы и методы работы и эффективно выполнять роль ведущего национального мультимедийного информационного агентства.
Он отметил, что Вьетнамское телевидение всесторонне, своевременно и точно освещает все аспекты общественной жизни, ключевые текущие события, а также важнейшие политические, экономические и социальные события как в стране, так и за рубежом. Особое внимание уделяется разъяснению и продвижению государственной политики, доведению до жизни и эффективной реализации резолюций Партии, Национального собрания и Правительства, в последнее время - решений Политбюро по ключевым направлениям развития страны; активному противодействию и опровержению ошибочных и враждебных точек зрения, а также широкому распространению гуманистических и позитивных ценностей.
Вьетнамское телевидение сосредоточило усилия на глубоком, качественном и широко распространяемом информационно-пропагандистском обеспечении, одновременно выполняя политические задачи и удовлетворяя растущие, многогранные и мультимедийные информационные потребности аудитории внутри страны и за её пределами. Вьетнамское телевидение организует множество аналитических, культурных, художественных и развлекательных программ, отличающихся креативностью и привлекательностью; активно участвует в борьбе с коррупцией и негативными явлениями, в противодействии контрабанде, в ликвидации последствий стихийных бедствий и наводнений.
Вьетнамское телевидение эффективно осуществляет цифровую трансформацию, внедряет современные технологии, формирует базы данных, обеспечивая глубину, фокус и приоритетность информации; активно расширяет производство и распространение контента в многоплатформенном формате, эффективно задействует цифровые платформы, повышая охват аудитории в стране и за рубежом. В частности, Вьетнамское телевидение официально запустила национальный телеканал внешней информации Vietnam Today. Телевидение также активно и тесно взаимодействует со министерствами, ведомствами и местными органами власти при реализации ряда заметных коммуникационных программ с широким общественным резонансом, особенно в освещении крупных событий, таких как A80, A50 и масштабные музыкальные шоу.
Вьетнамское телевидение провело пересмотр и упорядочение организационной структуры, финансового управления, инвестиций и внутреннего администрирования, добившись многих позитивных изменений, повышения эффективности и экономного использования ресурсов, а также обеспечения финансовой дисциплины и порядка в соответствии с нормативами. Телевидение сформировало, подготовило и привлекло кадровый состав, обладающий профессионализмом, ответственностью и высоким уровнем компетентности, одновременно создав благоприятные условия труда и обеспечив заботу о жизни работников.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал от Вьетнамского телевидения продолжать укреплять дух единства и совместных усилий, проявлять решимость в преодолении трудностей и вызовов, активно обновлять мышление и методы работы, сосредотачиваясь на более эффективном выполнении миссии ведущего национального мультимедийного информационного агентства, повышении качества и результативности информации, коммуникаций и идеологического ориентирования. Он подчеркнул, что это является важнейшей и сквозной политической задачей, и призвал продолжать вносить предложения и осуществлять стратегическое консультирование Партии и Государства в сфере информации и коммуникаций, играть роль моста между народом и Партией и Государством, а также глубоко и всесторонне освещать ключевые приоритеты.
Вьетнамское телевидение должно и далее способствовать развитию культуры, формированию нового человека, развитию культурной и развлекательной индустрии через интернационализацию самобытных вьетнамских культурных ценностей и «вьетнамизацию» лучших достижений мировой культуры; создавать прорывы в науке и технологиях, инновациях и цифровой трансформации; активизировать и повышать эффективность внешней информационной работы, уделяя особое внимание укреплению связей с соотечественниками за рубежом.
«Телевидение должно активнее развиваться и повышать качество, чтобы Vietnam Today стал ведущим, современным и самобытным внешним информационным каналом, способным конкурировать в международном медиапространстве; необходимо расширять языковое вещание для более широкого распространения этого канала в мире, как это поручил Генеральный секретарь То Лам», - подчеркнул Премьер-министр.
Глава правительства предложил Вьетнамскому телевидению усилить партийное строительство, кадровую работу, упорядочение организационной структуры и аппарата, повысить эффективность деятельности, строго соблюдать принципы партийного руководства, а также укреплять координацию с министерствами, ведомствами и местными органами власти.
Премьер-министр выразил уверенность, что Вьетнамское телевидение продолжит динамично и творчески развиваться, устойчиво выполнять особо важную миссию в национальной системе средств массовой информации и задачи, возложенные Партией, Государством и народом, внося вклад в строительство сильной и процветающей страны.
По этому случаю Премьер-министр вручил Вьетнамскому телевидению Орден Труда первой степени - высокую награду Партии и Государства; Орден Труда третьей степени был вручён заместителю генерального директора Вьетнамского телевидения До Тхань Хаю за выдающиеся заслуги в деле строительства и защиты Родины; а также Почётные грамоты Премьер-министра - ряду коллективов и отдельных сотрудников Вьетнамского телевидения.