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Премьер-министр Вьетнама: «Недопустима ситуация, когда есть деньги, но их невозможно потратить»
В условиях, когда экспорт сталкивается с трудностями, необходимо делать ставку на инвестиции, включая государственные, прямые иностранные и частные инвестиции. Государственные инвестиции рассматриваются как движущая сила, способная активизировать все ресурсы для развития. Однако если «локомотив» работает медленно, он не сможет ни вести за собой, ни активировать остальные.
Премьер-министр подчеркнул, что каждый государственный служащий, член партии и руководитель на всех уровнях должен задуматься, что он может сделать для ускорения освоения государственных инвестиций, а не просто сидеть сложа руки. Он призвал выявлять институциональные препятствия и вносить предложения по их устранению. В частности, следует задуматься, почему частные компании и корпорации могут быстро осваивать средства и реализовывать проекты.
Глава правительства поручил Министерству финансов собрать статистику по ведомствам и регионам с медленным темпом освоения средств и пересмотреть кадровые вопросы. Он отметил, что ежемесячно Правительство и Премьер-министр проводят совещания и издают документы, директивы и указания по вопросам освоения госинвестиций, однако проблема до сих пор остаётся нерешённой. Следовательно, необходимо детально проанализировать ситуацию: поощрять те ведомства, которые справляются, и привлекать к ответственности те, которые не справляются.
Говоря о результатах освоения госинвестиций за первые месяцы 2025 года, Премьер-министр потребовал чётко указать причины медленного освоения средств министерствами, центральными органами и местными властями, выявить реальные проблемы и узкие места, определить ответственность каждого, особенно указать, почему при одинаковых условиях одни справляются, а другие нет. Также важно извлечь уроки в сфере управления и организации работы на всех уровнях, особенно со стороны руководителей.
Он потребовал разработать инструменты и установить принципы для регулярной оценки процесса освоения госинвестиций. Рабочие группы Правительства должны не только мониторить ситуацию, но и направлять, давать рекомендации и предлагать решения. Ведомства и местные власти должны проявлять максимальную активность и ответственность за страну и свою работу, не допуская ситуации, когда «есть деньги, но их невозможно потратить». Необходимо решительно действовать на всех уровнях, от центрального до местного, организовывая работу по принципу «ясность в людях, задачах, ответственности, сроках, результатах и полномочиях». Государственные корпорации и холдинги также должны проявлять инициативу в стимулировании инвестиций.
По состоянию на 30 апреля 2025 года общий объём освоения государственных инвестиций по стране составил более 128 трлн донгов, что соответствует 15,56%. В частности, освоение средств центрального бюджета — около 476,6 млрд донгов (13,33%), местного бюджета — около 81,8 трлн донгов (17,2%), освоение средств по трём национальным целевым программам — более 4,7 трлн донгов (21,4% от плана, утверждённого Премьер-министром). Таким образом, за первые четыре месяца 2025 года 10 министерств, центральных органов и 35 провинций продемонстрировали уровень освоения выше среднего по стране. Однако некоторые министерства и регионы либо не осваивают средства вовсе, либо делают это крайне медленно.