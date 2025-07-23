Премьер-министр Вьетнама: Экономическая дипломатия для поддержки цели роста на уровне 8,3–8,5 % в 2025 году

На конференции с главами дипломатических миссий Вьетнама за рубежом 22 июля, под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня и заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Буй Тхань Шона. Фото: ВИA

Конференция проходила в гибридном формате и соединила штаб-квартиру правительства в Ханое с 94 зарубежными представительствами и 34 провинциальными и муниципальными народными комитетами. Сопредседателем мероприятия выступил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон.



На конференции было сообщено, что в первом полугодии 2025 года Вьетнам провел почти 50 крупных внешнеполитических мероприятий под руководством ключевых лидеров, укрепил связи с 10 странами и подписал 253 соглашения о сотрудничестве, что в два раза превышает показатель 2024 года. Основное внимание уделялось сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и науки и технологий.



На конференции было объявлено, что за первые шесть месяцев 2025 года Вьетнам провел около 50 крупных внешних мероприятий под руководством ключевых лидеров, укрепил связи с 10 странами и подписал 253 соглашения о сотрудничестве, удвоив это число в 2024 году. Основными направлениями деятельности стали экономическое, торговое, инвестиционное и научно-технологическое сотрудничество.



Зарубежные представительства Вьетнама провели почти 300 мероприятий в области экономической дипломатии, включая мероприятия по продвижению торговли, инвестиций и туризма. Они оказали поддержку местным органам власти в организации более 150 рекламных мероприятий как внутри страны, так и за рубежом, а также содействовали заключению 30 соглашений между вьетнамскими местными органами власти и международными партнерами.



В результате рост ВВП Вьетнама в первом полугодии достиг 7,52%, что является самым высоким показателем за последние 15 лет, что позволило ему обогнать страны АСЕАН и войти в число ведущих стран мира. Была сохранена макроэкономическая стабильность, инфляция оставалась под контролем, а основные балансы были сохранены. Экспорт увеличился, а положительное сальдо торгового баланса составило более 7,6 миллиарда долларов США. Зарегистрированные прямые иностранные инвестиции достигли 21,5 млрд долларов США, увеличившись на 32,6% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем за последние 15 лет, в то время как объем прямых иностранных инвестиций вырос на 8,1% до 11,7 млрд долларов США. Международный туризм стал еще одним ярким моментом: число иностранных туристов увеличилось на 20,7% по сравнению с предыдущим годом.



Послы и главы зарубежных представительств Вьетнама пообещали продолжать практические и эффективные дипломатические усилия, уделяя особое внимание экономическому, торговому, инвестиционному, научно-технологическому сотрудничеству и инновациям, с тем чтобы помочь стране эффективно адаптироваться к глобальным изменениям и способствовать национальному росту и реструктуризации экономики.



Руководители министерств, секторов, местных органов власти и бизнес-ассоциаций призвали миссии продолжать выступать в качестве прочных мостов, предоставляя рыночную информацию и расширяя возможности для сотрудничества. Они также призвали к дальнейшему продвижению имиджа Вьетнама, его народа и инвестиционного потенциала за рубежом.



В заключительной речи премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что внешняя политика была одним из важнейших достижений Вьетнама в первой половине 2025 года, отчасти благодаря вкладу дипломатических миссий.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил зарубежным представительствам внимательно следить за развитием событий на местах, предоставлять своевременные стратегические рекомендации и помогать партии и государству быть хорошо подготовленными к решению проблем внешней политики, стремясь создать стабильную среду сотрудничества для достижения целевого показателя национального роста в 8,3–8,5% в 2025 году.



Им было предложено поддерживать внешнюю политику Вьетнама, основанную на принципах независимости, самодостаточности, многосторонности и диверсификации, подтверждая приверженность страны быть надежным партнером и ответственным членом международного сообщества, а также строить устойчивую, глобально интегрированную экономику посредством активной реструктуризации и диверсификации рынков, продуктов и цепочек поставок.



Премьер-министр подчеркнул, что экономическая дипломатия является центральным элементом внешней политики Вьетнама, в соответствии с указаниями генерального секретаря партии То Лама. Он призвал к укреплению глобальной взаимосвязанности, установлению связей между вьетнамскими предприятиями и международными партнерами, продвижению новых соглашений о свободной торговле (ССТ) и привлечению квалифицированных кадров и подготовке высококвалифицированных кадров. Он также призвал к более активному взаимодействию с вьетнамскими экспертами за рубежом, особенно в области науки, технологий и инноваций, для поддержки национальной модернизации.



