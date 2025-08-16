НОВОСТИ
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл телефонный разговор с Премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Манетом
Оба премьер-министра подтвердили намерение активно и эффективно реализовывать договорённости, достигнутые руководителями двух партий; проинформировали друг друга о ситуации в каждой стране и согласовали приоритетные направления по дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, особенно в сферах транспортно-инфраструктурной связи, торговли и инвестиций.
Главы правительств двух стран с удовлетворением отметили важные результаты, достигнутые на Высшей встрече руководителей двух партий и на Высшей встрече трёх лидеров трёх партий, а также трёх премьер-министров Вьетнама, Камбоджи и Лаоса в феврале 2025 года; договорились и далее укреплять политическое доверие, эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества в духе добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего, долгосрочного и устойчивого партнёрства.
Стороны согласились продолжать повышать эффективность экономического сотрудничества в духе «гармонии интересов и разделения рисков», добиваться скорейшего достижения целевого показателя двустороннего товарооборота в 20 млрд долларов США; активно развивать межрегиональное взаимодействие на практичной и результативной основе, одновременно содействуя развитию экономики приграничных районов, облегчая условия для трансграничной торговли и инвестиций, а также продолжая переговоры и решение оставшихся вопросов по демаркации и установке пограничных столбов.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь с удовлетворением отметил, что за два года пребывания на посту главы Королевского правительства Премьер-министр Хун Манет добился значительного прогресса в развитии инфраструктуры, положительных темпов экономического роста, улучшения уровня жизни населения Камбоджи.
Фам Минь Тьинь выразил надежду, что камбоджийская сторона продолжит уделять внимание и содействовать предоставлению гражданства лицам вьетнамского происхождения, соответствующим необходимым условиям, а также создавать условия для стабильной жизни, интеграции и активного вклада в камбоджийское общество; обеспечивать благоприятную среду для стабильного ведения бизнеса и расширения инвестиций вьетнамских компаний в Камбодже.
В отношении международной и региональной ситуации премьеры обменялись мнениями и разделили позиции по вопросам, представляющим взаимный интерес. Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам поддерживает усилия по мирному урегулированию всех споров в соответствии с международным правом и международной практикой, подчеркнул, что Вьетнам и впредь будет вместе с другими государствами-членами АСЕАН продвигать выполнение соглашения о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом от 28 июля 2025 года, чтобы укреплять центральную роль АСЕАН в интересах мира, сотрудничества и развития в регионе.