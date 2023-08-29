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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провел переговоры с сингапурским коллегой Ли Сяньлуном
На переговорах вьетнамский премьер приветствовал официальный визит главы сингапурского правительства, подчеркнув, что этот визит имеет важное значение в обстановке, когда две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.) и 10-ю годовщину выведения двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства (2013-2023 гг.). Он выразил уверенность в том, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению тесных связей между двумя странами; передаст сильное послание о решимости обеих стран вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, что внесет активный вклад в поддержание мира, стабильности и развития в регионе.
Глава вьетнамского правительства поздравил Сингапур с достижениями в восстановлении и развитии экономики страны, выразив уверенность в том, что Сингапур как можно скорее достигнет цели «Зеленый план на 2030 год» и успешно построит гармоничное и все более процветающее общество, что будет способствовать строительству сильного, сплоченного и самостоятельного сообщества АСЕАН.
В свою очередь, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун поблагодарил вьетнамскую сторону за уважительный и теплый прием; высоко оценил большие достижения Вьетнама в восстановлении и развитии социально-экономической сферы в постковидный период; выразил удовлетворение итогами развития вьетнамо-сингапурских отношений за прошедшее время; подчеркнул, что Вьетнам является важным стратегическим партнером Сингапура в регионе.
В настоящее время активно выполняются важные договоры о двустороннем сотрудничестве, в том числе договоренности, достигнутые в феврале 2023 года в ходе визита вьетнамского премьера в Сингапур. В частности, в первые 8 месяцев текущего года Сингапур стал крупнейшим инвестором во Вьетнаме с общим уставным капиталом более 3,6 млрд долларов США.
На основе позитивных результатов, достигнутых за последние годы в расширении отношений между двумя странами, оба руководителя договорились рассмотреть возможность выведения двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в ближайшее время.
Премьер-министры Вьетнама и Сингапура условились продолжить активизировать обмен визитами и контактами на высоком уровне и разных уровнях по всем дипломатическим каналам: партийному, государственному, правительственному и парламентскому; особенно провести очередную встречу между премьер-министрами двух стран, на которой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес; эффективно выполнить договоренности на высоком уровне и механизмы сотрудничества между двумя странами; совместно провести в 2023 году различные мероприятия, приуроченные к 50-летию установления дипломатических отношений и 10-й годовщине выведения двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства, в том числе программу «Сингапур в центре внимания во Вьетнаме» в октябре текущего года.
Обсуждая вопросы многостороннего и регионального сотрудничества, стороны высоко оценили тот факт, что две страны постоянно взаимодействовали и поддерживали друг друга на выборах в различные органы ООН; согласились взаимодействовать с другими странами АСЕАН в продвижении торговли, увеличении инвестиций и расширении сотрудничества. Оба премьера подчеркнули важность свободы и безопасности мореходства и авиации; пообещали в полном объеме и эффективно выполнить Декларацию о правилах поведения сторон в Восточном море (DOC), создать благоприятный климат и стремиться к разработке основополагающего и действенного Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC) в соответствии с нормами международного права, в том числе с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
По итогам переговоров в присутствии премьер-министров Вьетнама и Сингапура были подписаны 7 документов о сотрудничестве между двумя странами, таких как: Договор о программе исследований и программе тематических исследований для старших должностных лиц Коммунистической партии Вьетнама (на 2024-2026 годы) между внешнеполитическими ведомствами Вьетнама и Сингапура; Протокол об обмене информацией о модернизации Рамочного соглашения о соединении экономик Вьетнама и Сингапура между Министерством планирования и инвестиций Вьетнама и Министерством торговли и промышленности Сингапура; Меморандум о программе обмена вьетнамскими и сингапурскими инновационными талантами между Министерством планирования и инвестиций, Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения Вьетнама и Министерством торговли и промышленности Сингапура...