Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял руководителей крупнейших корпораций Бразилии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и Хосе Серрадор, глобальный вице-президент компании Embraer. Фото: ВИA Среди них - аэрокосмическая компания Embraer, производитель мяса JBS, компания Oceanside One Trading и поставщик решений для смарт-карт Alterosa.

На встречах премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность крепких и развивающихся отношений между Вьетнамом и Бразилией, которые подкрепляются взаимным политическим доверием и взаимодополняющими экономическими преимуществами.



Двусторонняя торговля достигла более 7,1 миллиарда долларов США в 2023 году и 6,58 миллиарда долларов США за первые 10 месяцев 2024 года, отметил он.



Вьетнамский лидер подчеркнул сходство и общие стремления Вьетнама и Бразилии к миру и развитию, а также большой потенциал для сотрудничества.

Он призвал бразильские компании содействовать инвестициям во Вьетнам и пообещал, что правительство Вьетнама продолжит улучшать деловую и инвестиционную среду страны, ускорять административную реформу и создавать оптимальные условия для эффективной и устойчивой работы бразильских инвесторов во Вьетнаме.



Хосе Серрадор, глобальный вице-президент компании Embraer, третьего по величине производителя коммерческих самолетов в мире, подтвердил желание компании продолжать развивать всестороннее сотрудничество с Вьетнамом.



Он заявил о готовности расширять сотрудничество с Вьетнамом, в частности, в освоении таких маршрутов, как Ханой-Хошимин и Ханой-Кон-Дао, а также в торговле оборонными товарами.



Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам уделяет особое внимание развитию морского пространства, подземного пространства и аэрокосмической отрасли, и что страна намерена создать центр транзита авиации.



Указывая на потенциал Вьетнама в развитии авиации и растущие потребности, он призвал Embraer поддержать стремление Вьетнама стать мировым авиационным центром путем устойчивого развития флота, обучения пилотов, передачи технологий и строительства аэропортов, а также сотрудничества с Вьетнамом в других областях, таких как оборонная торговля, поиск и спасение.



В то же время Селсо Нуньес, директор по инновациям компании Alterosa, представил планы по расширению партнерства с Вьетнамом в области решений для смарт-карт.



Глава правительства приветствовал деятельность Alterosa во Вьетнаме и призвал компанию расширять свои партнерские отношения во Вьетнаме, как по масштабу, так и по объему, особенно в области цифровых решений для аутентификации и технологии смарт-карт, способствуя созданию цифровой инфраструктуры страны, цифровой экономики, цифрового общества, цифрового правительства и гражданства.



Он пригласил компанию изучить возможности в таких развивающихся областях, как искусственный интеллект, облачные вычисления и Интернет вещей. Премьер-министр призвал компанию Alterosa сотрудничать с Национальным инновационным центром Вьетнама, чтобы стимулировать инновации и развивать финансовые центры, способствуя технологической и экономической трансформации страны.



Марсио Родригес, генеральный директор компании JBS, крупнейшего в мире производителя мяса, предложил сделать Вьетнам стратегическим центром для азиатского рынка. Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал эту идею и предложил JBS расширить инвестиции во Вьетнаме, включая предприятия по переработке скота, обеспечению продовольственной безопасности и производству кожи. Он также призвал к дальнейшей интеграции вьетнамской сельскохозяйственной продукции в глобальные цепочки поставок.



В прошлом году компания получила доход в размере 8,3 миллиарда долларов США, в которой работает более 65 000 человек по всему миру.



Фам Минь Тьинь выразил надежду на то, что в ближайшие годы JBS обеспечит более глубокое и широкое присутствие во Вьетнаме. Он призвал руководителей компании посетить Вьетнам в ближайшее время, чтобы изучить возможности дальнейшего сотрудничества, расширить цепочку поставок и вывести разнообразную сельскохозяйственную продукцию Вьетнама на бразильский и мировой рынки. Кроме того, он призвал JBS инвестировать в заводы во Вьетнаме, сосредоточившись на производстве кожи, изготовлении, переработке и экспорте мяса скота и птицы.



На встрече с вьетнамским лидером Роджер Зен, председатель совета директоров и генеральный директор Oceanside One Trading, рассказал ему о деятельности группы и затронул возможности расширения делового и инвестиционного сотрудничества с Вьетнамом.



Oceanside One Trading - ведущий американский торговый конгломерат со штаб-квартирой в США и дочерними предприятиями в Бразилии. Группа специализируется на торговле такими товарами, как химикаты, нефть и газ, шины, удобрения и мочевина. В 2023 году ее выручка превысила 500 миллионов долларов США, а коммерческое присутствие - более чем в 50 странах и территориях.



Во Вьетнаме группа подписала соглашение об экспорте продукции для автомобильных шин с дочерней компанией Вьетнамской национальной химической группы (Vinachem) на бразильский рынок на сумму 120 миллионов долларов США. В ближайшем будущем Oceanside One Trading намерена увеличить объем экспорта на рынки США и Бразилии с 70 до 150 миллионов долларов США в год.



Роджер Зен высоко оценил потенциал сотрудничества с Вьетнамом, подчеркнув крепкую дружбу между двумя странами, их культурное сходство и взаимодополняющие преимущества их экономик. Он отметил желание группы продолжать закупать товары во Вьетнаме и увеличивать экспорт в эту страну, нацеливаясь на ежегодный рост торговли на 15-20%.



Приветствуя идеи и планы Oceanside One Trading по сотрудничеству, премьер-министр призвал группу внести свой вклад в совершенствование институциональной базы Вьетнама.



Он предложил группе расширить торговое сотрудничество, изучить инвестиционные возможности, представить больше вьетнамской продукции мировым потребителям и помочь стране глубже интегрироваться в глобальную цепочку поставок.



Отметив Вьетнам как перспективный потребительский рынок с населением более 100 миллионов человек и растущим средним классом, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что страна подписала 17 соглашений о свободной торговле (ССТ) с более чем 60 крупными экономиками. Он призвал Oceanside One Trading и JBS поддержать переговоры о заключении ССТ нового поколения между Вьетнамом и Южным общим рынком (MERCOSUR), а также Бразилией, и выступать за соглашения о защите инвестиций.