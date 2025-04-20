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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь посетил войска, участвующие в параде
В параде и шествии участвуют 25 расчетов Вооружённых сил, народного ополчения и 17 расчетов полиции. В общей сложности – более 13 000 человек, включая представителей всех родов и видов войск Народной армии Вьетнама, Народной полиции и народного ополчения.
В городе Бьенхоа премьер-министр Фам Минь Чинь и сопровождающая делегация наблюдали за тренировками военных и ополченцев, отрабатывающих действия в параде: четкость шага, синхронность движений и сплоченность. Строевые группы строго соблюдали порядок построения, создавая торжественную, стройную и впечатляющую картину.
Выступая перед силами, готовящимися к параду, премьер-министр отметил: «Наш народ с нетерпением ждет того момента, когда сможет вновь ощутить атмосферу ликования и гордости, как в апреле 50 лет назад, через торжественное празднование и парад в честь 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны 30 апреля.
Одновременно это – возможность увидеть рост и развитие Армии, Полиции, народного ополчения и всех вооружённых сил Вьетнама; гордиться героическими годами борьбы за независимость и построения страны, полными жертв, утрат, но также – доблести и гордости».
Для успешного проведения парада премьер-министр призвал силы руководствоваться принципом «пяти самых»: тщательная подготовка, наилучший боевой дух, самые отточенные движения, максимально слаженное и эффективное взаимодействие, самая продуманная логистика.
Премьер-министр выразил уверенность, что участники парада достойно выполнят свою задачу в этот важный для нации день, проявив патриотизм и глубокую благодарность предшествующим поколениям, особенно тем, кто отдал жизнь за защиту Родины.
Во второй половине дня премьер-министр также посетил сотрудников полиции, проходящих подготовку в Учебно-тренировочном центре № 2 командования мобильной полиции Министерства общественной безопасности в районе Лонгтхань, провинция Донгнай. Здесь расчеты Народной полиции, участвующие в параде, продемонстрировали свои построения и тем самым показали зрелость и силу Народной полиции.
Во время беседы с офицерами и солдатами премьер-министр подчеркнул, что парад имеет особое значение – он подчеркивает величие, масштаб и историческую ценность великой весенней победы 1975 года. В этом параде сотрудники Народной полиции являются олицетворением силы и решимости вооружённых сил до конца бороться и побеждать.
Премьер-министр высоко оценил усилия, настойчивость и решимость руководителей, командиров, администраторов и почти 4 000 сотрудников и курсантов, представляющих всю Народную полицию, которые усердно тренировались в интенсивном режиме с духом: «не боимся ни жары, ни дождя – тренируемся с энтузиазмом».
Для успешного выполнения задачи и обеспечения общего успеха празднования премьер-министр призвал каждого сотрудника и солдата осознать, что это – особо важная политическая миссия, одновременно честь и ответственность Народной полиции.
Он подчеркнул необходимость максимальной сосредоточенности с духом: «наибольшая срочность, наибольшая серьезность, наибольшая решимость», единства, согласованности и высокоэффективной координации для блестящего выполнения поставленных задач, демонстрируя мощь революционных, регулярных, элитных и современных вооружённых сил.