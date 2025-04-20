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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь посетил войска, участвующие в параде

Во второй половине дня 19 апреля в провинции Донгнай член Политбюро, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь посетил и проверил силы Армии, народного ополчения и полиции, которые проходят подготовку к военному параду и шествию по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. – 30 апреля 2025 г.).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь поддержал военных и парадные силы Министерства обороны в Бьенхоа, Донгнай. Фото: ВИА  
Премьер-министра сопровождали члены Политбюро: министр обороны, генерал армии Фан Ван Зянг; секретарь парткома Хошимина Нгуен Ван Нен, а также руководители Министерства обороны, Министерства общественной безопасности, города Хошимина и провинции Донгнай.

В параде и шествии участвуют 25 расчетов Вооружённых сил, народного ополчения и 17 расчетов полиции. В общей сложности – более 13 000 человек, включая представителей всех родов и видов войск Народной армии Вьетнама, Народной полиции и народного ополчения.

В городе Бьенхоа премьер-министр Фам Минь Чинь и сопровождающая делегация наблюдали за тренировками военных и ополченцев, отрабатывающих действия в параде: четкость шага, синхронность движений и сплоченность. Строевые группы строго соблюдали порядок построения, создавая торжественную, стройную и впечатляющую картину.

Выступая перед силами, готовящимися к параду, премьер-министр отметил: «Наш народ с нетерпением ждет того момента, когда сможет вновь ощутить атмосферу ликования и гордости, как в апреле 50 лет назад, через торжественное празднование и парад в честь 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны 30 апреля.

Одновременно это – возможность увидеть рост и развитие Армии, Полиции, народного ополчения и всех вооружённых сил Вьетнама; гордиться героическими годами борьбы за независимость и построения страны, полными жертв, утрат, но также – доблести и гордости».

Для успешного проведения парада премьер-министр призвал силы руководствоваться принципом «пяти самых»: тщательная подготовка, наилучший боевой дух, самые отточенные движения, максимально слаженное и эффективное взаимодействие, самая продуманная логистика.

Премьер-министр выразил уверенность, что участники парада достойно выполнят свою задачу в этот важный для нации день, проявив патриотизм и глубокую благодарность предшествующим поколениям, особенно тем, кто отдал жизнь за защиту Родины.

Во второй половине дня премьер-министр также посетил сотрудников полиции, проходящих подготовку в Учебно-тренировочном центре № 2 командования мобильной полиции Министерства общественной безопасности в районе Лонгтхань, провинция Донгнай. Здесь расчеты Народной полиции, участвующие в параде, продемонстрировали свои построения и тем самым показали зрелость и силу Народной полиции.

Во время беседы с офицерами и солдатами премьер-министр подчеркнул, что парад имеет особое значение – он подчеркивает величие, масштаб и историческую ценность великой весенней победы 1975 года. В этом параде сотрудники Народной полиции являются олицетворением силы и решимости вооружённых сил до конца бороться и побеждать.

Премьер-министр высоко оценил усилия, настойчивость и решимость руководителей, командиров, администраторов и почти 4 000 сотрудников и курсантов, представляющих всю Народную полицию, которые усердно тренировались в интенсивном режиме с духом: «не боимся ни жары, ни дождя – тренируемся с энтузиазмом».

Для успешного выполнения задачи и обеспечения общего успеха празднования премьер-министр призвал каждого сотрудника и солдата осознать, что это – особо важная политическая миссия, одновременно честь и ответственность Народной полиции.

Он подчеркнул необходимость максимальной сосредоточенности с духом: «наибольшая срочность, наибольшая серьезность, наибольшая решимость», единства, согласованности и высокоэффективной координации для блестящего выполнения поставленных задач, демонстрируя мощь революционных, регулярных, элитных и современных вооружённых сил.

ИЖВ/ВИА

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Утром 19 апреля на главной площадке - в здании Терминала T3 международного аэропорта Таншоннят (Хошимин) - Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь возглавил церемонию начала строительства и открытия ключевых национальных проектов и крупных объектов по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 – 30 апреля 2025).
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