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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь отправляется с государственным визитом в Индию
Это первый государственный визит Фам Минь Тьинь в Индию в качестве главы вьетнамского правительства и первый визит в Индию вьетнамского премьера за последнее десятилетие.
Визит проходит в период активного развития вьетнамско-индийского всеобъемлющего стратегического партнерства на основе прочных отношений и высокого политического доверия. Расширились двусторонние связи по партийным, государственным, парламентским и народным каналам, а сотрудничество в области обороны и безопасности, являющееся ключевым элементом двусторонних отношений, достигло значительного прогресса. С 2016 года объем двусторонней торговли увеличился в 2,5 раза и в 2023 году достиг почти 15 миллиардов долларов США.
Крупнейшие индийские конгломераты развивают сотрудничество с Вьетнамом в таких стратегических секторах, как возобновляемая энергетика, перерабатывающая промышленность, нефть и газ, фармацевтика, инфраструктура морских портов и логистика. Между тем, вьетнамский автопроизводитель Vinfast начал строительство завода по сборке и производству автомобилей в индийском штате Тамилнад с общим объемом инвестиций в размере 2 миллиардов долларов США.
За последние четыре года число индийских посетителей Вьетнама выросло в 2,5 раза - со 170 000 в 2019 году до 400 000 в 2023 году. Две страны поддерживают друг друга и развивают сотрудничество на международных и региональных форумах и в организациях, особенно в Организации Объединенных Наций.
Ожидается, что в ходе визита премьер-министр Фам Минь Тьинь и лидеры Индии наметят направления углубления всеобъемлющего стратегического партнерства в различных областях, в частности, в торговле-инвестициях, возобновляемой энергетике, переработке, зеленой экономике, цифровой экономике, фармацевтике, инфраструктуре, логистике, автомобилестроении, науке-технологиях, информационно-коммуникационных технологиях, образовании-обучении, культуре-туризме, сельском хозяйстве и обмене между людьми.