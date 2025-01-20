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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь выразил гордость за вьетнамскую общину, проживающую за рубежом

19 января во второй половине дня (по местному времени) премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга посетили семью Хоанг Динь Тханга, выдающегося вьетнамца, проживающего за рубежом, члена президиума Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, председателя Союза вьетнамских ассоциаций в Европе и почетного председателя Союза вьетнамских ассоциаций в Чехии.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (7-й справа), его супруга и сотрудники посольства Вьетнама в Чехии. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, находящийся с официальным визитом в Чехии, выразил свою гордость и поздравил семью Хоанг Динь Тханга, а также многие вьетнамские семьи, проживающие за рубежом, в Чехии в частности и в европейских странах и мире в целом, с тем, что они ведут счастливую и успешную жизнь, хорошо интегрируются и утверждаются в принимающих странах. Он похвалил Хоанг Динь Тханга за его поддержку вьетнамской общины в Чехии в деле интеграции с принимающей страной и создания постоянно растущего союза обществ Вьетнамцев в Чехии.

Премьер-министр попросил Хоанг Динь Тханга, используя свои знания и опыт, продолжать оказывать поддержку вьетнамской общины, особенно молодежи и новым иммигрантам, с точки зрения правовых знаний, культуры, жизненного опыта и опыта ведения бизнеса, а также содействовать тому, чтобы больше вьетнамцев приезжало в Чешскую Республику в частности и в европейские страны в целом. учиться, работать и заниматься бизнесом. В то же время премьер-министр Фам Минь Тьинь также попросил Хоанг Динь Тханга обратить внимание на родину и внести свой вклад в консолидацию и создание блока великого национального единства всего вьетнамского народа и развитие добрых традиционных отношений между Вьетнамом и Чешской Республикой.

В связи с приближением Нового года по лунному календарю (Тэт) премьер-министр Фам Минь Тьинь пожелал семье Хоанг Динь Тханга и вьетнамцам, проживающим за рубежом, в новом году здоровья, счастья, успеха, мира и процветания, а также вместе со всей страной вступить в новую эру - эру подъема нации.

Хоанг Динь Тханг искренне поблагодарил руководителей партии и государства, а также премьер-министра Фам Минь Тьиня за их заботу, поддержку и признание соотечественников за рубежом и его самого. Он пообещал и впредь прилагать все усилия для укрепления солидарности общин, создания сильной вьетнамской общины за рубежом и внесения вклада в строительство родины.

Утром того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга вместе с высокопоставленной вьетнамской делегацией посетили Пражский национальный музей, один из важнейших культурных и исторических символов Чехии.

Выражая свое впечатление о музее, гордости Чешской Республики, символе чешской культуры, истории, искусства и архитектуры, а также свое восхищение богатой историей и культурой Чешской Республики, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что музей играет важную роль в сохранении и развитии культурных и научных ценностей, а также в передаче идеи о связи между прошлым, настоящим и будущим.

Вьетнамский лидер выразил уверенность в том, что Чешская Республика будет и дальше продвигать свои культурные традиции, историю и прошлые достижения в развитии и непрерывно развиваться. Он предложил чешской стороне продолжать тесное и эффективное сотрудничество с Вьетнамом для взаимного развития, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и быстрому, устойчивому, всестороннему и инклюзивному развитию в новую эру.

ВИА/ИЖВ

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