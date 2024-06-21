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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам всегда благодарит за ценную поддержку и помощь, которую бывший советский народ и нынешний российский народ оказывали Вьетнаму на протяжении всей истории, особенно в борьбе за независимость и свободу, воссоединение страны, а также в нынешнем деле защиты и строительства страны, инноваций и социально-экономического развития сегодня.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил желание, чтобы обе стороны тесно сотрудничали, создавали новые импульсы для традиционной дружбы и многогранного сотрудничества, своевременно устраняли трудности и препятствия для продвижения двустороннего сотрудничества в различных областях, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций и международной интеграции, создавая все более глубокое и эффективное партнерство, способствуя углублению рамок всестороннего стратегического партнерства двух стран.
Президент Владимир Путин поблагодарил за теплый и радушный прием, а также за добрые чувства, которые руководство и народ Вьетнама оказали ему и российской делегации высокого уровня, подтверждая, что Вьетнам является надежным и давним партнером. Отношения двух стран прошли долгий и сложный путь, достигли положительных политико-дипломатических успехов благодаря обмену делегациями высокого уровня. Доверительные политические отношения между двумя странами все больше укрепляются, являются основой для продвижения других областей сотрудничества, включая экономику; положительный рост торговли, ряд успешных инвестиционных проектов в двух странах; обе стороны поощряют сотрудничество в областях образования, науки, технологий и межличностных обменов.
Выразив свое глубокое впечатление от достижений Вьетнама в области социально-экономического развития, международной интеграции, Президент Владимир Путин подтвердил, что этот визит является важной возможностью для обеих сторон, чтобы обменяться мнениями и согласовать меры по развитию сотрудничества в таких областях, как торговля, экономика, наука и технологии, энергетика, обмен между людьми, гуманитарные обмены и укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.
В целях продвижения экономического сотрудничества как важной основы всеобъемлющего стратегического партнерства, обе стороны договорились улучшить работу механизмов двустороннего сотрудничества, особенно Межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно–техническому сотрудничеству; вскоре был согласован и реализован генеральный план развития вьетнамско-российского сотрудничества до 2030 года, перечень приоритетных задач Вьетнама и России на период 2024-2025 годов; укрепление финансово-кредитного сотрудничества в соответствии с международным законодательством и правовыми правилами двух стран для содействия торговле и инвестициям двух стран.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь подчеркнул, что обе стороны должны максимально использовать преимущества Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, попросив российскую сторону продолжать устранять торговые барьеры в целях дальнейшего облегчения торговли между двумя странами, особенно экспорта популярных вьетнамских потребительских товаров и морепродуктов на российский рынок, повышение квот на экспорт вьетнамского риса и содействие облегчению доступа российского сельскохозяйственного экспорта на вьетнамский рынок.
Что касается инвестиций, то обе стороны поддержали скорейшую реализацию ряда масштабных проектов России в области инфраструктуры, железных дорог, пассажирских поездов, метрополитена, возобновляемых источников энергии во Вьетнаме, создав благоприятные условия для расширения предприятий двух стран, содействия инвестициям и повышению эффективности бизнеса на территории друг друга.
Лидеры двух стран договорились продолжать развивать сотрудничество в сферах науки и технологий, информационно-коммуникационных технологий, культуры, спорта, туризма, труда. Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы обе стороны в ближайшее время провели переговоры, реализовали соглашение о транспорте и морской торговле для содействия связанности, увеличили инвестиции в торговлю; укрепили воздушное сообщение; заключили соглашение об условиях поездок граждан двух стран, соглашение о привлечении и найме квалифицированной рабочей силы Вьетнама в Россию; создали условия для содействия обменам между людьми и сотрудничеству в сфере туризма.
Два лидера также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и договорились продолжать тесно координировать свои действия на многосторонних форумах, включая Организацию Объединенных Наций, АСЕАН, АТЭС... Президент Владимир Путин признал объективную и сбалансированную позицию Вьетнама по украинскому вопросу.
Что касается проблемы Восточного моря, обе стороны поддерживают обеспечение безопасности, свободы судоходства и авиации, не применения силы и угроз ее применения, а также разрешения споров мирными и соответствующими средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом, особенно Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS), поддержки полной реализации Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), Скорейшее проведение переговоров и переход к содержательному и эффективному Кодексу поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом.