Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с председателем Сената Бельгии Стефани Д'Хозе

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (спереди слева) и председатель Сената Бельгии Стефани ДХозе на встрече 15 декабря. Фото: ВИА





Вьетнамский премьер предложил Федеральному парламенту Бельгии как можно скорее ратифицировать Соглашение о взаимной защите инвестиций между Вьетнамом и Евросоюзом (EVIPA), чтобы создать благоприятный инвестиционный климат для предприятий двух стран.Как передает специальный корреспондент ВИА, вечером 15 декабря в ходе своего официального визита в Королевство Бельгия премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провел встречу с председателем Сената Бельгии Стефани Д'Хозе.Он поблагодарил главу Сената и парламентариев Бельгии за теплый прием в честь высокопоставленной делегации вьетнамского правительства; проинформировал их об итогах встреч с бельгийским премьером, председателем Палаты представителей и принцессой Бельгии, а также с руководителями регионов Валлония Брюссель и Фландрия, подтвердив решимость в дальнейшем наращивать и углублять сотрудничество между двумя странами.Пользуясь случаем, премьер-министр Фам Минь Тьинь передал председателю Сената Бельгии Стефани Д'Хозе от председателя Национального Собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ приглашение посетить Вьетнам с визитом в 2023 году, когда будет отмечаться 50-летие установления вьетнамо-бельгийских дипломатических отношений.Г-н Стефани Д'Хозе сказал, что бельгийские парламентарии – участники встречи выражают особые чувства к Вьетнаму, желая дальнейшего углубления и расширения отношений между Бельгией и Вьетнамом. Он отметил, что официальный визит вьетнамского премьера в Бельгию увенчался успехом, заявив, что его очень интересуют экономические вопросы, обсужденные в ходе этого визита.Стороны приветствовали положительные результаты, которые дало Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС за два года его выполнения; договорились о дальнейшем наращивании торгово-инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также о совместной борьбе с общими вызовами, такими как загрязнение окружающей среды, изменение климата, особенно в Дельте реки Меконг.Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь предложил Федеральному парламенту Бельгии как можно скорее ратифицировать Соглашение о взаимной защите инвестиций между Вьетнамом и Евросоюзом (EVIPA), чтобы создать благоприятный инвестиционный климат для предприятий двух стран; а также поддержать Еврокомиссию в скорейшей отмене «желтой карточки» в отношении вьетнамских морепродуктов. Он обратился к председателю Сената Бельгии с просьбой продолжить создавать вьетнамской диаспоре комфортные условия для проживания, обучения и работы в Бельгии.Это последнее мероприятие в ходе официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Королевство Бельгия, а также в ходе его европейского турне.