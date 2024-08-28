Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с председателем Сената Австралии Сью Лайнс

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) пожимает руку председателю Сената Австралии Сью Лайнсу. Фото: ВИA

Глава вьетнамского правительства выразил свое удовлетворение сильным, всесторонним и содержательным развитием отношений между Вьетнамом и Австралией, подчеркнув, что повышение статуса двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства является результатом усилий обеих сторон за более чем 50 лет их дипломатических отношений. Он подчеркнул, что повышение статуса открывает новую главу в двусторонних отношениях, с более высоким политическим доверием и более широким и обширным сотрудничеством.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Австралию за реализацию многих практических и эффективных проектов сотрудничества, которые поддерживают Вьетнам в различных областях, включая оборону и безопасность, наращивание потенциала, науку и технологии, инновации и изменение климата; а также за поддержку в обучении английскому языку вьетнамских офицеров и помощь Вьетнаму в участии в миротворческой деятельности ООН.



Он призвал обе стороны активно координировать работу по конкретизации достигнутых соглашений на высоком уровне с целью дальнейшего углубления сотрудничества в соответствии с рамками всеобъемлющего стратегического партнерства.

В свою очередь, председатель Сената Австралии Сью Лайнс подтвердила, что Вьетнам является важнейшим партнером Австралии, и что правительство и парламент Австралии уделяют большое внимание отношениям с Вьетнамом в своей внешней политике в регионе.



Обе страны имеют много общих черт и высокий уровень стратегического доверия, подчеркнула она, добавив, что двусторонние отношения прошли долгий путь, чтобы достичь таких прекрасных результатов сегодня.



По ее словам, это основа для дальнейшей активизации многогранного сотрудничества двух стран в будущем, отвечающего требованиям и чаяниям двух народов.



Стороны договорились продолжать развивать диалог, обмениваться информацией, укреплять взаимопонимание и доверие, углублять сотрудничество в области обороны и безопасности, а также наращивать экономическое сотрудничество для повышения эффективности, уделяя особое внимание стимулированию инвестиций и развитию торговли для достижения товарооборота в 20 миллиардов долларов США и удвоения двусторонних инвестиций в течение следующих 2-3 лет.



По их словам, две страны будут изучать и расширять сотрудничество в новых и перспективных областях, таких как зеленая экономика, цифровая экономика, циркулярная экономика, цифровая трансформация, наука, технологии и инновации.



Они также договорились расширять обмены между людьми и сотрудничество между населенными пунктами, способствуя укреплению взаимопонимания между двумя народами.



Председатель Сената Австралии подтвердила, что Австралия всегда внимательна к вьетнамской общине в Австралии и создает для нее благоприятные условия. Она отметила предложение Вьетнама облегчить выдачу виз для вьетнамских граждан и студентов.



Лидеры двух стран отметили, что в условиях все более сложной и непредсказуемой ситуации в регионе и мире, с появлением новых вызовов безопасности, Вьетнаму и Австралии необходимо активизировать консультации, обмен информацией, оценку и координацию политики, а также тесно сотрудничать на региональных и международных форумах, тем самым внося позитивный вклад в построение мирного, стабильного, совместного и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона и региона Индийского океана, в котором АСЕАН играет центральную роль.



Председатель Сената Австралии подтвердила последовательную позицию Австралии по вопросу Восточного моря, заявив, что ее страна поддерживает принципиальную позицию Вьетнама и АСЕАН по обеспечению морской и авиационной безопасности и свободы на море, а также по разрешению споров мирными средствами на основе уважения международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года



