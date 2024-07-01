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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с корейскими друзьями
Он отметил эффективную деятельность как вьетнамских, так и корейских организаций по укреплению обмена и сотрудничества между двумя странами и предприятиями, которая помогает сформировать прочный социальный фундамент, позволяющий двусторонним связям развиваться на протяжении многих лет.
Вьетнамская партия и государство всегда придают большое значение отношениям с РК и хотят углублять их более практичным и эффективным образом в соответствии с их всеобъемлющим стратегическим партнерством, основанным на последовательной внешней политике независимости, устойчивости, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности международных отношений, подчеркнул он.
Он рассказал о дружбе и связях между двумя народами, которые зародились в XII веке, когда вьетнамский клан Ли Хоа Шон (Ли Хвасан) интегрировался в корейскую общину и внес различный вклад в развитие принимающей страны.
Преодолевая взлеты и падения истории, Вьетнам и РК установили дипломатические отношения в 1992 году, открыв новую главу в двусторонних отношениях, которые активно развивались и достигли многочисленных успехов, сказал он, добавив, что они стали ведущими важными партнерами друг друга в различных областях, при этом РК является крупнейшим иностранным инвестором, вторым по величине партнером в области сотрудничества в целях развития и туризма, а также третьим по величине партнером в трудовом и торговом сотрудничестве Вьетнама.
Основываясь на политическом доверии, сходстве культур, взаимодополняющем характере экономик и общих стратегических интересах, две страны решили повысить уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в 2022 году.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что обмен между людьми, который непрерывно развивается, имеет большое значение для двусторонних отношений, подчеркнув, что оба государства и правительства всегда создают благоприятные условия и обеспечивают законные права более 270 000 вьетнамцев в РК и около 100 000 корейцев во Вьетнаме.
Проинформировав корейских друзей о ситуации во Вьетнаме и оборонной стратегии “четыре нет”, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что они продолжат расширять и обновлять сотрудничество, усиливая коммуникационную работу для повышения осведомленности общественности об истории, культуре и народе другой страны, а также продвигать свою роль связующего звена в укреплении двусторонних отношений.
Призывая инвесторов из РК продолжать инвестировать во Вьетнам в духе «гармонии выгод, разделения рисков» он подтвердил, что с ними будут обращаться одинаково и обеспечивать их законные права, чтобы они могли внести свой вклад в дружбу и процветание двух стран.
Корейские друзья выразили свое восхищение выдающимся развитием Вьетнама, а также прочными двусторонними отношениями за последнее время, заявив, что они продолжат поддерживать Вьетнам в процессе развития страны и будут служить связующим звеном для укрепления связей между Вьетнамом и РК.
Председатель Корейско-Вьетнамской экономической и культурной ассоциации (KOVECA) Квон Шонг Тэк заявил, что KOVECA будет делать все возможное для налаживания связей между предприятиями и местными администрациями двух стран, уделяя особое внимание обмену между людьми, защите окружающей среды, реагированию на климатические кризисы, обмену опытом в развитии сельских районов и др.
Между тем, председатель Общества корейско-вьетнамской дружбы Ли Шин Чже сказал, что общество хочет играть роль связующего звена между двумя культурами, обществами и экономиками.