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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с генсеком ППТС
Как сообщает специальный корреспондент ВИА, вечером 11 декабря по местному времени в рамках своего официального визита в Королевство Нидерландов премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь посетил штаб-квартиру Постоянной палаты третейского суда (ППТС), находящуюся в Дворце мира в Гааге, где встретился с генеральным секретарем ППТС, доктором юридических наук Марцином Чепелаком.
Глава вьетнамского правительства выразил радость по поводу того, что впервые посетил ППТС и вновь встретился с г-ном Чепелаком после его недавнего визита в Ханой.
Он заявил, что Вьетнам всегда придает важное значение и высоко оценивает роль ППТС в оказании помощи государствам в мирном урегулировании международных споров; подчеркнув, что открытие представительства ППТС в Ханое является значимым шагом и демонстрирует послание Вьетнама о поддержании мира и мирового порядка на основе соблюдения норм международного права и Устава ООН, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
В свою очередь, генеральный секретарь Марцин Чепелак поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьиня за посещение ППТС во Дворце мира, а также за теплый прием, устроенный главой правительства в его честь в ходе недавнего визита во Вьетнам.
Он выразил особые чувства к Вьетнаму, подтвердив, что принцип работы ППТС также является курсом, которого придерживается Вьетнам под девизом «не выбирать чью-то сторону, а выбирать справедливость и право»; высоко оценил обязательства и роль Вьетнама в содействии соблюдению Устава ООН и норм международного права.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что в процессе международной интеграции Вьетнам готов разрешить международные споры с иностранными партнерами в международных посреднических, примирительных и арбитражных органах в соответствии с нормами международного права и на основе обеспечения гармонии интересов сторон. Он предложил ППТС при посредничестве своего представительства в Ханое оказать активную помощь и предоставить консультации Вьетнаму в разрешении территориальных и торгово-экономических вопросов; а также создать благоприятные условия для приема вьетнамских граждан на работу в ППТС.
Генеральный секретарь Марцин Чепелак поблагодарил премьер-министра и правительство Вьетнама за большую помощь, оказанную ППТС в открытии представительства в Ханое, что показывает доверие Вьетнама к ППТС. Он подтвердил, что будет тесно взаимодействовать с соответствующими органами Вьетнама, особенно с Министерством иностранных дел, в подготовке кадров и повышении профессиональных компетенций; сообщив, что ППТС набирает вьетнамских специалистов на работу в своем представительстве во Вьетнаме.