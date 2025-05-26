Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился со спикером Палаты представителей Малайзии

25 мая в Куала-Лумпуре, в рамках своего официального визита в Малайзию и участия в 46-м саммите АСЕАН и связанных с ним встречах на высоком уровне, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился со спикером Палаты представителей Малайзии Тан Шри Дато Джохари Бин Абдулом.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (слева) и спикер Палаты представителей Малайзии Тан Шри Дато Джохари Бин Абдул в Куала-Лумпуре 25 мая. Фото: ВИA  
Спикер Палаты представителей Малайзии подчеркнул, что поездка премьер-министра Фам Минь Тьиня, ставшая первым визитом на высоком уровне с момента повышения уровня отношений двух стран до всеобъемлющего стратегического партнерства, знаменует собой важную веху и создает новый импульс для дальнейшего укрепления двусторонних связей на существенной основе в интересах обоих народов.

Вьетнамский лидер выразил пожелание обеим сторонам продолжать укреплять политические и дипломатические отношения, особенно посредством обмена делегациями на всех уровнях. Он также призвал к активизации сотрудничества в области безопасности и обороны для поддержания мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Он подтвердил, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество остается важной основой нового партнерства. Премьер-министр предложил укрепить связь между двумя экономиками с помощью таких инициатив, как сотрудничество энергосистем АСЕАН, объединение инфраструктуры передачи данных, цифровая трансформация, «зеленая» экономика и циркулярная экономика - области с большим потенциалом для двустороннего сотрудничества.

Согласившись с предложениями премьер-министра Вьетнама, спикер нижней палаты парламента предложил активизировать совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности и попросил Вьетнам поддержать Малайзию в развитии сельского хозяйства, чтобы снизить зависимость от внешних источников. Он также отметил, что культурные, туристические и межличностные обмены - это те сферы, в которых обе страны имеют сильные стороны.

Говоря о парламентском сотрудничестве, спикер Тан Шри Дато Джохари Бин Абдул пообещал развивать результаты своего официального визита во Вьетнам в октябре прошлого года, способствуя тем самым подписанию соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Палатой представителей Малайзии.

Он рекомендовал увеличить количество взаимных визитов на высоком уровне, между соответствующими комитетами, а также между женщинами-парламентариями и молодыми законодателями. Он также предложил обмениваться информацией и опытом в области законотворчества и совершенствования, чтобы создать благоприятную правовую базу для реализации новых направлений сотрудничества в рамках обновленного партнерства.

Обе стороны согласились, что законодательные органы их стран должны продолжать тесное сотрудничество друг с другом и с другими государствами-членами АСЕАН для продвижения своих приоритетов и координации позиций двух стран на региональных и международных парламентских форумах.

Вьетнам высоко ценит роль Малайзии как председателя АСЕАН и Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) в этом году, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь, подтвердив поддержку Вьетнамом тем, предложенных Малайзией.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам проактивно участвует в создании инклюзивного, устойчивого сообщества АСЕАН

Вьетнам проактивно участвует в создании инклюзивного, устойчивого сообщества АСЕАН

Участие премьер-министра Фам Минь Тьиня в 46-м саммите АСЕАН и сопутствующих саммитах в Куала-Лумпуре (Малайзия) свидетельствует о твердой приверженности Вьетнама активному, инициативному и ответственному участию в АСЕАН, способствующему поддержанию центральной роли блока и конструктивному вкладу в мир, стабильность и развитие.
ПОДРОБНЕЕ

Top