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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился со спикером Палаты представителей Малайзии
Вьетнамский лидер выразил пожелание обеим сторонам продолжать укреплять политические и дипломатические отношения, особенно посредством обмена делегациями на всех уровнях. Он также призвал к активизации сотрудничества в области безопасности и обороны для поддержания мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
Он подтвердил, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество остается важной основой нового партнерства. Премьер-министр предложил укрепить связь между двумя экономиками с помощью таких инициатив, как сотрудничество энергосистем АСЕАН, объединение инфраструктуры передачи данных, цифровая трансформация, «зеленая» экономика и циркулярная экономика - области с большим потенциалом для двустороннего сотрудничества.
Согласившись с предложениями премьер-министра Вьетнама, спикер нижней палаты парламента предложил активизировать совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности и попросил Вьетнам поддержать Малайзию в развитии сельского хозяйства, чтобы снизить зависимость от внешних источников. Он также отметил, что культурные, туристические и межличностные обмены - это те сферы, в которых обе страны имеют сильные стороны.
Говоря о парламентском сотрудничестве, спикер Тан Шри Дато Джохари Бин Абдул пообещал развивать результаты своего официального визита во Вьетнам в октябре прошлого года, способствуя тем самым подписанию соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Палатой представителей Малайзии.
Он рекомендовал увеличить количество взаимных визитов на высоком уровне, между соответствующими комитетами, а также между женщинами-парламентариями и молодыми законодателями. Он также предложил обмениваться информацией и опытом в области законотворчества и совершенствования, чтобы создать благоприятную правовую базу для реализации новых направлений сотрудничества в рамках обновленного партнерства.
Обе стороны согласились, что законодательные органы их стран должны продолжать тесное сотрудничество друг с другом и с другими государствами-членами АСЕАН для продвижения своих приоритетов и координации позиций двух стран на региональных и международных парламентских форумах.
Вьетнам высоко ценит роль Малайзии как председателя АСЕАН и Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) в этом году, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь, подтвердив поддержку Вьетнамом тем, предложенных Малайзией.