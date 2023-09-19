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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь встретился с соотечественниками в США
На встрече присутствововали: министр общественной безопасности Вьетнама генерал армии То Лам, министр иностранных дел Буй Тхань Шон, министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр финансов Хо Дык Фок, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг, министр здравоохранения Дао Хонг Лан, министр природных ресурсов и экологии Данг Куок Кхань, посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг, постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Хоанг Зянг, а также генеральный консул Вьетнама в городе Сан-Франциско Хоанг Ань Туан.
Представители вьетнамской диаспоры выразили радость по поводу выведения отношений между Вьетнамом и Соединенными Штатами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, а также достижений социально-экономического развития страны за прошедшее время, особенно восстановления и развития социально-экономической сферы в постковидный период, дальнейшего углубления международной интеграции, повышения позиции и авторитета страны на международной арене.
Будучи неотъемлемой частью вьетнамского народа, вьетнамские эмигранты выразили желание внести еще больший вклад в строительство исторической Родины и укрепление вьетнамо-американских отношений. Они рассказали премьер-министру о своих мероприятиях по сохранению, развитию и распространению вьетнамской культуры в США, в частности обучение вьетнамскому языку...; а также предложили Партии, Государству и Правительству Вьетнама меры по привлечению талантов и подготовке высококвалифицированных кадров для развития страны.
Выразив радость по поводу встречи с соотечественниками в США, премьер-министр Фам Минь Тьинь передал им слова приветствия от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, руководителей Партии и Государства Вьетнама.
Говоря о вьетнамско-американских отношениях, глава правительства сообщил, что в ходе недавнего визита президента США Джо Байдена во Вьетнам генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и глава Белого дома объявили о выведении отношений между Вьетнамом и США на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Таким образом, на данный момент Вьетнам установил всеобъемлющее стратегическое партнерство с 5 странами, а также стратегическое партнерство и всеобъемлющее партнерство с более чем 30 государствами мира.
Упоминая о том, что около 80 лет назад Президент Хо Ши Мин направил письмо тогдашнему президенту США Гарри Трумэну, выразив желание установить полное сотрудничество с Соединенными Штатами и призвав США поддержать «сильный, независимый, самостоятельный и процветающий Вьетнам», премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что выведение вьетнамско-американских отношений на новую высоту отвечает потребности и чаяниям народов обеих стран.
Глава правительства сообщил, что вьетнамско-американские отношения развиваются по двусторонним, региональным и международным направлениям. При этом торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество остается «ярким пятном» и двигателем развития двусторонних отношений на фоне того, что объем двусторонней торговли составил более 123 млрд долларов в 2022 году. Продолжает активно развиваться сотрудничество между двумя странами в сферах науки и технологий, образования и подготовки кадров, безопасности и обороны, ликвидации последствий войны, борьбы с изменением климата, народной дипломатии...
Считая, что важный вклад в развитие отношений между Вьетнамом и США внесла вьетнамская диаспора в Соединенных Штатах в целом, и в Калифорнии в частности, премьер-министр ссылался на совместное заявление генерального секретаря ЦК КПВ Нгуена Фу Чонга и президента США Джо Байдена, в котором говорится: «Оба руководителя высоко оценивают большой вклад вьетнамской диаспоры в США в развитие отношений между двумя странами. Президент Байден подтвердил, что американские граждане вьетнамского происхождения – одна из самых успешных, динамичных и творческих диаспор в Соединенных Штатах».